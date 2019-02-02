Найдена загадочная древняя рукопись о короле Артуре

В архиве центральной библиотеки Бристоля (Англия) была обнаружена рукопись XIII века, содержащая ранее неизвестную версию рассказа о короле Артуре и Мерлине. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает The Guardian.

Историки нашли семь фрагментов пергамента внутри одной из книг французского ученого XV века. Текст на них был написан от руки на старофранцузском языке. Он повествует о Битве при Требе, во время которой Мерлин вдохновил войска Артура речью и возглавил атаку, неся знамя рыцаря Круглого стола сэра Кея с изображением дракона, который выдыхал настоящее пламя.

Считается, что рукопись является версией Estoire de Merlin ("Истории Мерлина"), которая, в свою очередь, является частью цикла рыцарских романов "Ланселот-Грааль", или "Вульгата". Она отличается от других подобных текстов незначительными деталями, включая имена военачальников, командующих силами короля Артура. Кроме того, в обнаруженном тексте не было указано, что король Клаудас, враг Артура и Мерлина, во время битвы был ранен в бедро.

По словам специалистов, рукопись может быть той версией "Вульгаты", которую английский писатель сэр Томас Мэлори использовал как источник для своей книги "Смерть Артура".

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