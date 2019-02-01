Шик и гламур: неповторимый стиль Patrizia Pepe теперь в Баку - ФОТО

Количество бутиков Patrizia Pepe по всему миру уже превысило круглую цифру 100, а на днях официальный магазин бренда открывает свои двери в Port Baku Mall.





Название популярного во всем мире итальянского бренда отражает его философию: Patrizia - имя дизайнера и основателя, а Pepe на итальянском означает "перчик". Коллекции бренда далеки от классики, отличаются остротой стиля и наличием экстравагантных деталей. Эксцентричная, но всегда очаровательная "перчинка" - обязательный элемент каждой модели, ведь основатели рассчитывали на то, что их одежда будет предназначаться для людей, желающих почувствовать острые ощущения.







Женщина, которая выбирает Patrizia Pepe, - это смелая, активная, стремящаяся к открытию мира и себя самой городская жительница.







В прошлом году популярная певица Дуа Липа снималась в своем клипе на песню "Bang Bang" в образе от Patrizia Pepe, основной посыл которой был: "Жизнь безумна, и ее стоит прожить вместе с идеальными единомышленниками!".









Дизайнер бренда выбрал ее не спроста, ведь она обладает яркой харизмой, которая передает оригинальную историю ее жизни.





Бутик открывает двери на втором этаже Port Baku Mall, по адресу: пр-т Нефтчилер, 151.