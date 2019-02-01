Найден новый способ избежать ранней смерти

Ученые Сиднейского университета выяснили, что статины уменьшают риск преждевременной смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Статины помогают понизить в крови уровень холестерина, связанного с липопротеинами низкой плотности ("плохой холестерин") и способствующего развитию атеросклероза. В различных исследованиях были получены данные, свидетельствующие о том, что лекарственные вещества предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, однако существовала неопределенность по поводу эффективности и безопасности статинов для пожилых людей.

Специалисты проанализировали данные, полученные в 28 клинических испытаниях статинов с участием 187 тысяч людей в возрасте от 55 до 75 лет и старше. Испытуемых разделили на шесть возрастных групп, чтобы определить эффект препаратов на риск сердечного приступа, инсульта, рака и преждевременной смерти. Оказалось, что статины значительно уменьшали вероятность сердечно-сосудистых расстройств во всех группах, включая тех, кто был старше 75 лет.

Риск снижается примерно на четверть с уменьшением концентрации липопротеинов на каждый миллимоль на литр вне зависимости от возраста. При этом смертность не от сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваемость раком не увеличивается, что указывает на безопасность статинов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook