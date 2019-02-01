У знаменитого робота Софии появилась младшая сестра - ФОТО

ИИ по имени "София" в теле гуманоида неоднократно привлекал к себе внимание весь прошлый год, но не исключено, что в 2019-ом он уступит место молодому поколению, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Стартап "Маленькая София" (Little Sophia) из Кремниевой долины стремительно набирает популярность. Этот робот не так умен, менее амбициозен, но готов нести пользу семьям с маленькими детьми.

Маленькая София помещена в тело робота высотой всего 36 см, однако она умеет ходить, ориентироваться на местности и танцевать. Здесь нет полноценного ИИ, а набор функций робота повторяет возможности передовых голосовых помощников.

Маленькая София распознает лица и голоса домочадцев, может поддержать разговор или рассказать анекдот, пообщаться в чате. Ее лицо и голос специально сделаны неестественными, а в задней части головы оставлено окошко с видом на электронные внутренности, как у "старшей Софии".

Главная функция этого робота - обучение детей программированию и робототехнике. Для этого для Маленькой Софии разработано приложение под iOS и Android, через которое ее действия можно программировать с помощью языков Blockly и Python. То есть, вместо прямых указаний в человеческом стиле "Пойди туда и принеси то" дети смогут осваивать алгоритмы и принципы машинного обучения.

Ценник для Маленькой Софии на удивление скромный, всего $149, а для ранних инвесторов на Kickstarter и вовсе $99. На сегодня собрано уже более половины требуемой суммы, и если все пойдет по плану, робот поступит в продажу уже к концу этого года.