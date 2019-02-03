Как укрепить здоровье глаз

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет хитрости, которые помогут сохранить остроту зрения и благотворно скажутся на здоровье глаз.

Чаще моргайте

Возьмите за правило при работе за компьютером почаще отводить глаза от монитора и почаще моргать. Дело в том, что, сидя перед экраном, мы моргаем реже, чем обычно. Из-за этого глазное яблоко хуже смачивается слезной жидкостью, глаза пересыхают и сильнее устают.

Фокусируйте взгляд

Глазные мышцы, как и другие мышцы нашего тела, необходимо тренировать. Делать это можно, фокусируя взгляд попеременно на близких и удаленных предметах.

Выбирайте правильный свет

Причиной переутомления глаз может стать как недостаточное, так и слишком яркое освещение. Найдите компромисс и подберите хорошие лампы дневного света.

Скажите "нет" сигаретам

Никотин способен уменьшать кровоснабжение тканей глаза, сужая сосуды. Кроме того, табачный дым может вызывать покраснение глаз, слезотечение и другие раздражения.

Носите солнцезащитные очки

Летом и весной (да и в солнечные зимние дни не помешает) защищайте глаза хорошими очками с темными стеклами. Ультрафиолетовые лучи отрицательно воздействуют на здоровье глаз, увеличивая риск повреждения ткани сетчатки, могут вызвать повреждение хрусталика и губительно сказываются на остроте зрения.

Пейте больше воды

Как и всему организму, глазам нужна влага. Не забывайте об этом.

Ешьте правильные продукты

Про морковь, богатую витамином А, все знают с детства, но есть еще ряд продуктов, которые содержат витамины, полезные для глаз. Не забывайте про них. Отдавайте предпочтение овощам и фруктам с высоким содержанием витамина С, таким, как черника, цитрусовые, киви, паприка, продукты, богатые витаминами Е (авокадо, миндаль) и А (сельдерей, шпинат) также очень полезны для глаз. Не забывайте и о продуктах, содержащих цинк, к которым относятся печень, говядина, молочные продукты.

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