Как ваш дом вас убивает

"Мой дом - моя крепость". Мы воспринимаем эту фразу буквально во всех смыслах: мой дом - моя защита от всего вредного, плохого, опасного. Однако часто даже не подозреваем, что именно в нашей крепости нас ждут невидимые, но способные причинить непоправимый вред здоровью враги. Иногда они уносят и жизни. Day.Az со ссылкой на umnaja.ru расскажет, какие опасности кроются в вашем доме.

Бытовая пыль

Вряд ли ею можно кого-то напугать, тем более, если в доме часто проводится влажная уборка. Американские специалисты из Университета Джорджа Вашингтона провели исследования бытовой пыли, извлеченной из труднодоступных мест в домах разных штатов Америки. В результате в пыли было обнаружено 45 различных токсичных веществ, из которых 10 присутствовало в абсолютном большинстве образцов (90%).

Ученые отделения аллергологии НИИ педиатрии РАМН провели эксперимент. В нескольких квартирах, где проживают астматики, они регулярно ионизировали воздух. В результате у больных почти полностью исчезли тяжелые приступы, а жизненная емкость легких значительно увеличилась. В ходе эксперимента здесь также изучался состав домашней пыли, в которой, помимо токсичных веществ, обнаружены споры стафилококков, стрептококков, кишечной палочки, а также микроскопические грибки.

Плесень

Обычно в квартире она бывает трех видов: зеленая, белая и черная. Самой опасной считается черная плесень. Излюбленное место ее "обитания" ванные комнаты, душевые - любые места, где тепло, влажно и плохо проветривается. Врач высшей квалификационной категории - начальник структурного подразделения Центра госсанэпиднадзора Петр Гринишак рассказывает, что черная плесень убивает иммунитет. Особенно опасна она для детей, так как детский организм крайне неустойчив к микробам.

Ароматизаторы

Ароматизированные палочки, освежители воздуха и аэрозоли для помещений по праву могут носить звание "ароматного убийцы". Еще в 2008 году американские ученые провели исследование, результатом которого стал вывод: у людей, постоянно использующих в своем жилье освежители воздуха, на 130 процентов повышается риск возникновения онкологических заболеваний. Гелевые и аэрозольные ароматизаторы воздуха становятся причиной появления астмы: из тех, кто постоянно пользуется ароматизатором воздуха, астмой заболевает каждый шестой.

Тайваньские специалисты (Тайвань - одна из стран, где благовония - часть национальной культуры) предостерегают от увлечения различного рода ароматизированными палочками, которые зажигают для окуривания помещений и создания там особого запаха. Ароматические свечи и палочки также способствуют развитию астмы. Это подтвердили исследования ученых Национального института в Тайбэй. Сотрудники института обследовали две группы подростков общей численностью 3800 человек. Одна группа из семей, где ароматизаторы не использовались вообще, другая, наоборот, из тех, в чьих жилищах постоянно поджигаются различного рода благовония. В первой группе было выявлено пять процентов детей с предастматическими синдромами и три процента - уже болеющих астмой. Во второй группе предастматический синдром наблюдался у 36 процентов обследованных, а у 64 процентов был выявлен риск возникновения одышки.

Датские ученые в течение шести лет наблюдали за более чем 60 000 сингапурских китайцев в возрасте от 45 до 74 лет, у которых на момент начала исследования не было выявлено признаков онкологических заболеваний. Шестилетнее наблюдение показало, что, наряду с такими факторами, как, к примеру, табакокурение, многолетнее вдыхание дыма благовоний вдвое повышает риск развития всевозможных видов рака дыхательных путей. По мнению ученых, развитию онкологии способствуют содержащиеся в дыме благовоний канцерогены, в числе которых бензол, карбонильные соединения и полиароматические углеводороды.

Пластик

От популярных в России пластиковых окон и панелей в Америке и Европе все чаще отказываются. Так, мировой рынок использует ПВХ лишь в 19 процентах от общего объема продукции, а в России - в 48 процентах. Поливинилхлорид, составляющий основу материала, огнеопасное вещество, при горении выделяющее токсичные вещества. Но даже при обычном нагревании до 42 градусов и выше оно выделяет канцерогены, опасные для здоровья человека. Именно поэтому не рекомендуется ставить пластиковые окна на южную сторону здания. Также врачи не рекомендуют использовать пластиковые панели в спальных комнатах и на кухне. От нагревания и испарений они также выделяют в воздух канцерогены. А дышать ими не только днем, но и ночью - не менее вредно для здоровья.

Аллерголог-дерматолог Ирина Бородулина рекомендует использовать в жилье по возможности только натуральные материалы. А американский специалист по токсинам Лара Адлер советует отказаться даже от столь популярной во всем мире пластиковой посуды. По ее мнению, даже разрекламированная посуда из наиболее безопасного пластика все же содержит вредные химикаты, которые с едой и пищей попадают в организм человека, что, по словам эксперта, повышает риск диабета и рака. Лара Адлер как альтернативу пластику предлагает использовать стеклянную посуду, которая для человека абсолютно безопасна.

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