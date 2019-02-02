Водитель прокатил друзей по Нижнему Новгороду на ковре - ВИДЕО

24-летний житель Сормовского района Нижнего Новгорода прокатил своих приятелей по площади Минина и Пожарского, выбрав для этого необычный способ, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru

Пассажиры в летней одежде восседали, по сообщению местного МВД, "на прикрепленном к автомобилю текстильном изделии в виде ковра". Задорное видео выложили на YouTube, после чего все участники инцидента оказались в отделе полиции. Пассажиров ковра отпустили, а водителя оштрафовали на 1000 руб. за перевозку людей вне кабины автомобиля.

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