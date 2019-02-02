Появился первый снимок Джонни Деппа со съемок фильма «Минамата» - ФОТО

Первый кадр со съемок нового фильма с участием голливудской звезды Джонни Деппа появился в Сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на teleprogramma.pro, черно-белое фото, на котором Депп в образе фотожурналиста Юджина Смитта, вызвало восторг поклонников. Это совершенно новый образ, который актеру, похоже, тоже получится прекрасно воплотить.

Фанаты уже сравнили снимок Деппа с архивными фотографиями реального Смитта, который стал прототипом этого персонажа. Отметим, что экологическая драма "Миномата", в которой Депп играет главную роль, основана на реальных событиях.

Как передает Dailymail, история о последних годах жизни фотографа и об ужасающих последствиях отравления ртутью части Японии. На снимке, который попал в сеть, Депп удивительно похож на реального фотографа, поклонники уже отметили хорошую работу гримеров, которые, кажется, смогли изменить даже форму лица артиста. Картина выйдет в прокат в 2020 году.

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