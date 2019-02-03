Можно ли объесться до смерти

Ну вот и все, январские каникулы закончились, к сожалению. А может быть, и к счастью. Потому что сил уже больше не было бездельничать, день за днем опустошая холодильник. Кстати, интересно, можно ли вместить в себя столько еды, что ужин станет опасным для жизни. В этом попробует разобраться Day.Az при помощи bigpicture.ru.

Слово врачу Медицинской школы Стэнфордского университета Джону О. Кларку:

"Закормить себя до смерти крайне сложно, но в теории возможно. Лопнувший желудок - это крайне редкое событие, поскольку он намного прочнее любого другого сегмента кишечника и способен расширяться. А если вы слишком сильно растянете желудок, это вызовет рвоту. Таким образом организм уходит из-под критического давления пищи. Желудок обычного человека расширяется примерно на литр после любого приема пищи, но, конечно, он способен расширяться и дальше.

В теории, если вы переели чего-нибудь с высоким содержанием металла или минерала, от которого может быть передозировка, у вас будут проблемы. Лично я такого на практике не видел, но друг рассказывал мне, что кто-то съел огромное количество омаров - килограмма три - и попал в больницу с отравлением йодом".

Главный врач Барбара Юнг из Университета штата Иллинойс:

"На долгой дистанции - определенно: вы сможете закормить себя до смерти. Рост ожирения среди населения развитых стран - очевидный признак. Высокий уровень смертности в США связывают с ожирением напрямую, умирают либо от осложнений, вызванных ожирением, либо от сопутствующих проблем - сердечно-сосудистых заболеваний, рака и так далее. Кроме того, от переедания можно было бы умереть, если бы температура пищи была слишком низкой и вы бы просто переохладились, поглотив большое количество холодного".

Мерлин Батлер, профессор психиатрии, бихевиористики и педиатрии в Медицинском центре Канзасского университета:

"Накормить себя до смерти - это феномен, который мы наблюдаем на примере синдрома Прадера - Вилли, который является наиболее распространенной известной причиной болезненного ожирения у людей. Это редкое заболевание, примерно 400 000 человек по всему миру им страдают.

Лица с синдромом Прадера - Вилли проходят через два основных клинических этапа. Первый этап - неспособность нормально развиваться: они рождаются очень слабыми, со сниженной активностью. Продолжается это несколько месяцев, до года, а затем у них начинает расти аппетит. Растет он экстремально, тело быстро жиреет. В пищу идет все, что попадает под руку, пока человек не уснет или у него не лопнет желудок. Разрыв желудка - распространенная причина смерти при синдроме Прадера - Вилли.

Часто больных помещают в контролируемую среду со строгой диетой, чтобы у них не было доступа к еде. Бывало такое, что дети с Прадером - Вилли могли выпрыгнуть в окно, услышав гудок фургона с мороженым. Они даже могут есть то, что в пищу непригодно".

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