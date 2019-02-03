Кампания по продвижению какого-нибудь фильма на "Оскар" - это, в первую очередь, деньги, и благодаря инсайдерам Variety теперь мы знаем, в какую именно сумму киностудиям обходятся номинации их подопечных на главную кинопремию года. Day.Az со ссылкой на popcornnews.ru расскажет читателям, сколько стоили "оскаровские" кампании фильмов.

Вот что говорят инсайдеры:

Бюджет оскаровских кампаний для фильмов, которые претендуют на номинации в нескольких категориях разом (например, "Звезда родилась", "Рома", "Человек на Луне"), составляет порядка 20-30 миллионов долларов. Например, в этом году Warner Bros. Pictures потратила на продвижение "Звезда родилась" чуть меньше 20 миллионов долларов - для сравнения, 20 миллионов "стоила" оскаровская кампания "Гравитации" (заработавшей в итоге сразу 10 номинаций на "Оскар"), 25 миллионов потратили на продвижение "Арго" (7 номинаций).

Для инди-фильмов бюджет меньше, но тоже зачастую в разы превышает бюджет собственно картины: оскаровские кампании фильмов типа "Черного клановца" или "Фаворитки" обходятся студиям в 5-10 миллионов долларов.

Если у вас, как и у нас, возникает законный вопрос, на что именно можно потратить 20 миллионов, чтобы гарантировать фильму какие-нибудь номинации на "Оскар", у Variety есть ответ:

В рамках кампаний по продвижению киностудии устраивают для членов Киноакадемии США, которые и голосуют потом за номинантов/лауреатов, всевозможные пресс-мероприятия - чаще всего в формате ужинов и спецпоказов в престижных заведениях и дорогих ресторанах. Там будущие "избиратели" общаются со звездами фильма, "заедая" впечатления роскошным ужином и запивая дорогими винами. Не удивительно, что подобные мероприятия "влетают в копеечку".

Добавьте к этому расходы на то, чтобы собрать как можно больше влиятельных членов Киноакадемии в одном месте (а перевозить их приходится самолетом, бизнес-классом), арендовать для них автомобили, снабдить их всевозможными сувенирами и пресс-продукцией, посвященной фильму.

Netflix пошел еще дальше - взял и купил целое пресс-агентство, специализировавшееся именно на оскаровских кампаниях (вдобавок к 25 миллионам долларов, потраченным непосредственно на продвижение). Результат - внушительные 10 номинаций "Ромы" на "Оскар" 2019.

Итоговые результаты всех этих экстравагантных трат мы увидим в ночь с 24 на 25 февраля, когда в Лос-Анджелесе раздадут ежегодные "Оскары".

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