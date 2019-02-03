Ученые создали лечебных куриц
Специалисты из Рослинского института Шотландии изменили ДНК куриц. Новые домашние животные способны нести особо полезные для здоровья яйца, сообщает Day.Az со ссылкой на news.ru.
Как передаёт "New Infoirm", они могут быть использованы для терапии определённых видов рака и артрита.
Куриные яйца уже используются в медицинских целях: в них выращивают вирусы, которые потом применяются как вакцина. Нынешний подход учёных кардинально отличается от предыдущего.
Необходимые белки кодируются в ДНК птицы, после чего их вырабатывает её организм. Это никак не вредит самим птицам.
Во время первых испытаний исследователи добавляли два белка: "IFNalpha2a" (против вирусов и рака) и "макрофаг-CSF" (ускоряет заживление повреждённых тканей). Они пришли к выводу, что производство медицинских белков таким образом стоит значительно меньше, чем любым другим принятым в лабораториях способом.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на воскресенье
Сурок Фил предсказал раннюю весну
Автографы Наполеона, Эйнштейна и Брынкуша продали на аукционе в Бухаресте
Лекарство от рака может быть создано уже через год
Мамлюки: как бывшие рабы с Кавказа правили Египтом
Когда на Северном Кавказе появился ислам
Немецкие СМИ: Армянская мафия действует по всей Германии
Bakıda yol nişanlarına dəyişiklik edilir
"Челси" разгромить "Хаддерсфилд" в матче английской Премьер-лиги
Художник Вадим Игонин о творчестве и тоске по Баку
Bakıda dərman zavodu nə vaxt işə düşəcək? - AÇIQLAMA
Полиция задержала сталкеров у Чернобыльской АЭС
Протесты во Франции: пострадали восемь сотрудников полиции
Рейтинг самых мощных смартфонов на Android
Как сыграли "Зире" и "Сабах" - ФОТО
Армянство втягивает Ватикан в провокацию против Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Шри-Ланки
-
2 Фев. 10:34 7 455
-
2 Фев. 18:45 6 165
-
2 Фев. 17:19 5 889
-
2 Фев. 13:08 4 078
-
2 Фев. 14:04 3 444