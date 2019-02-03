Чем кавказские "воры в законе" отличаются от славянских

Вор в законе - высший титул в криминальной иерархии, пользующийся наибольшим уважением в преступном мире. Самые крупные воровские касты на территории России и стран СНГ - кавказская и славянская. Между ними есть различия, касающиеся стиля жизни, норм и правил поведения. Далеко не все, что положено кавказскому законнику, найдет одобрение у славянских авторитетов, и наоборот.

Семейные связи

Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, подавляющее большинство кавказских воров в законе происходят из Грузии. Тогда как славянские авторитеты в России и бывшем СССР являются в основном русскими. Одно из отличий грузинских воров от славянских - семейственность "профессии", создание целых воровских династий.

Кавказские авторитеты в своей деятельности опираются на кланы и фамилии, предпочитая проворачивать дела с родственниками. Известно немало случаев, когда дети грузинских законников шли по стопам родителей. Так, сыновья ныне покойного Джемала Микеладзе Мамука и Джемал также пошли по воровской дорожке. Славяне же наоборот сосредотачивают вокруг себя членов своей преступной группировки. Главное здесь - личная преданность, а не степень родства.

Примечательно, что самые молодые законники встречаются именно среди грузинских авторитетов. В настоящее время самым младшим вором является 25-летний Реваз Убилава, более известный как Реваз Джарский. Коронован он был, по некоторым сведениям, в 2014 году, в 21-летнем возрасте.

Среди русских законников столь молодых авторитетов не встретишь. Славянские воры подходят к коронации новых авторитетов с гораздо более консервативных позиций, тщательно рассматривая кандидата и его "заслуги" перед преступным миром.

Отношение к труду

В свою очередь, кавказские законники свято чтят один из пунктов воровского кодекса - отказ от работы и выполнения любых общественно полезных дел. Славянских же воров нередко "ломала" администрация тюрем, и они трудились наравне с остальными заключенными. По этой причине среди кавказцев распространено убеждение, что славянские авторитеты - не настоящие, а "мужицкие" воры ("мужик" - середняк, "рабочая лошадка" на зоне).

Еще одно отличие состоит в том, что у кавказских законников нет собственного криминального жаргона. Грузины начали пользоваться русской преступной лексикой и блатными выражениями, при этом приспособили некоторые слова под свой язык. К примеру, "кидать" на грузинском - "гадагдеба".

В последний путь

Различаются и ритуалы, связанные с похоронами законника. Так, в Армении, по данным МВД республики, есть обычай устанавливать в доме погибшего вора небольшой фонтанчик с питьевой водой.

При этом могила законника по понятиям кавказцев должна быть максимально заметной и помпезной. Так, место упокоения убитого в 1994 году Отари Квантришвили поражает размерами. При этом даты жизни на надгробном камне не отображаются. Тем самым подчеркивается вечность усопшего.

Кавказские "апельсины"

Еще одно существенное отличие двух групп законников - отношение к деньгам. Для кавказских авторитетов финансовые средства всегда имели гораздо большее значение, чем для русских, украинцев и других славянских воров. Последние не приемлют покупку воровского титула, тогда как для грузин нормой было не только "забашлять" за престижный титул, но и откупиться от тюрьмы деньгами. Таким образом, подобный законник мог даже не побывать в заключении.

Особенно практика покупки титула распространилась в 90-е годы. Ставших ворами в законе за деньги стали называть "апельсинами". Подавляющее их большинство были грузинами.

Славянские авторитеты к таким законникам всегда относились с презрением и чтили старые понятия, в соответствии с которыми настоящий вор не должен зависеть от денег, а одна из главных определяющих настоящего авторитета - его тюремный опыт. Неслучайно именно среди славянских законников появилась поговорка: "Вор тем чище, чем дальше был в Сибири".

Именно из-за наплыва кавказских "апельсинов" произошло размывание воровского сообщества и его "обуржуазивание". "Апельсины" в ответ на обвинения со стороны славян отвечали, что судимость не имеет принципиальное значение, ведь главное - какую сумму новоиспеченный вор может внести в "общак". Чем больше сумма, тем авторитетнее "апельсин".

Религия выше закона

Отдельное явление - чеченские воры в законе. В их деятельности крайне силен религиозный фактор, что существенно отличает их стиль жизни, нормы и правила поведения от понятий других кавказских законников и уж тем более славян.

Однако в плане родственных связей чеченцы похожи на грузинских авторитетов. Те и другие подчиняются семейной иерархии. В свое время такая клановость сильно осложняла работу правоохранительных органов, поскольку внедриться в подобную преступную группировку человеку со стороны было просто невозможно.

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