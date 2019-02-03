Какими были самые свирепые из горцев Северного Кавказа
Убыхи до Кавказской войны XIX века жили на территории современного Сочи. Они пользовались славой самого воинственного черкесского племени. Среди самих черкесов бытовала поговорка: "Чтобы быть храбрым, надо пожить и поучиться у убыхов".
Особенности убыхов
Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, от прочих адыгов убыхи отличались, по наблюдениям учёных, более высоким ростом, крепким телосложением и "выразительными чертами лица". Этнографы XIX века отмечали необычайный достаток убыхов по сравнению с прочими черкесскими народами. Земля в Сочинском округе необычайно плодородна и не требовала особой обработки для получения достаточного урожая. Убыхи разводили скот, интенсивно занимались садоводством, особенно виноградарством, делали вино, а также активно ловили рыбу, благо жили на самом берегу моря.
Достаток и воинственность привели к тому, что у убыхов раньше и сильнее, чем у других адыго-абхазских народов, выделилась и получила власть знать. Главы некоторых родов пользовались непререкаемой властью не только в самом роде, но и у других родов. Во время Кавказской войны особенно возвысился княжеский род Берзек. У убыхов было уже сильно развито рабовладение и было больше рабов (в основном из иноплеменников), в процентном отношении, чем среди других черкесских племён. По оценкам этнографов, у абадзехов на 10 свободных приходился в среднем 1 раб, у шапсугов - 2, а у убыхов - 3 раба на 10 свободных.
Будучи формально мусульманами, убыхи сохраняли значительные пережитки язычества. По преданию, они и во время Кавказской войны продолжали поклоняться идолам своей богини Бытхи, отлитым якобы из чистого золота. Большая Бытха стояла на горе, а Малая Бытха - в пещере. Перед ней проводились регулярные ритуалы. Выселяемые с родины, убыхи закопали где-то Большую Бытху, а Малую забрали с собой в Турцию, где её следы теряются.
Язык убыхов, занимая промежуточное положение между адыгскими и абхазскими языками, отличался феноменальным своеобразием. Лингвисты насчитывали в нём 84 согласных звука и при этом только четыре гласных! В настоящее время убыхский - мёртвый язык. Однако сохранились его записанные словарь и грамматика.
Война с Россией
Предводителем убыхов на завершающей стадии Кавказской войны, с 1846 года, стал князь хаджи Догомуко Керендуко из клана Берзек. Он сплотил под своей властью не только убыхов, но и значительную часть шапсугов, абадзехов, джигетов, садзов (абхазское племя). В этот период черкесы оказали наиболее упорное сопротивление русским войскам.
Черкесы неоднократно заключали перемирия с русскими и приносили присягу, но потом нарушали её и нападали на русские войска. Они всегда оправдывались тем, что клялись и подписывали договора одни рода, а нападали другие. Российские администраторы и военачальники убедились в невозможности заключить какой-то прочный мир с черкесами и привести их в подданство до тех пор, пока они живут в своих родных горных урочищах.
Поэтому с 1857 года, по инициативе начальника штаба Кавказской армии генерала Д.А. Милютина (будущего военного министра и реформатора), был выдвинут такой план "замирения" горцев. Им должно было предлагаться на выбор переселиться с гор в низины, на реку Кубань, где было выделено 8 тысяч квадратных вёрст земли для их заселения, или переселиться в пределы Османской империи. Предвидя, что многие горцы предпочтут переселение в единоверную Турцию оставлению под властью России, российское правительство вошло в сношения на этот предмет с Турцией, с которой только недавно закончилась война. Порта (турецкое правительство) приняла русское предложение, и с 1860 года образовала правительственный комитет, занимавшийся перевозкой и размещением черкесских беженцев.
В 1860 году, покончив с Шамилем в Дагестане, русская армия развернула масштабные операции по покорению Западного Кавказа. Хаджи Берзек сплачивал силы горцев. По его инициативе в 1861 году в Сочи состоялся меджлис всех адыго-абхазских племён, на котором было провозглашено создание общего государства. Вожди и старейшины поклялись вести борьбу с неверными до последнего. Специальная делегация меджлиса даже отправилась в Западную Европу, чтобы побудить дворы и правительства европейских государств к войне против России.
Между тем методичиые операции русских войск привели к тому, что в 1863 году условия России приняли абадзехи и шапсуги. Оставались одни убыхи. Весною 1864 года русские войска под начальством генерала В.А. Геймана перешли реку Пзезуапсе (ныне в черте города Сочи) и вторглись в сердце земли убыхов. 18 марта в бою на развалинах древней византийской крепости в устье реки Годлик (сейчас городской район Чемитоквадже) убыхи потерпели решающее поражение. 21 мая 1864 года колонны русских войск, подойдя с разных сторон, взяли последний оплот убыхов в горах - урочище Кбаадэ (теперь - Красная Поляна).
Депортация и современное состояние
74 с половиной тысячи убыхов переселились в Турцию. Историки отмечают, что старейшины убыхов сумели так организовать выселение своего народа, что при его депортации, в отличие от других черкесских племён, не погиб ни один человек. В России осталось только сорок семей убыхов. В Турции убыхи были расселены по разным местам. Однако долгое время их всех продолжал сплачивать авторитет хаджи Берзека. Его в Стамбуле принял сам султан. А во время войны Турции с Россией в 1877-1878 гг. Догомуко Керендуко командовал пятитысячным убыхским ополчением.
Но с течением времени убыхам, расселённым среди других адыго-абхазских народов, стало трудно сохранять свою убыхскую идентичность. В изгнании происходил процесс консолидации черкесских племён в единую черкесскую нацию. Последний носитель живого убыхского языка скончался в 1992 году.
В настоящее время в России несколько десятков человек объявили себя убыхами, хотя давно утратили убыхский язык. В 2014 году высший законодательный орган Республики Кабардино-Балкария принял обращение к Правительству России с просьбой включить убыхов в перечень малых коренных народов России.
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