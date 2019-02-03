Почему в исламе запрещены татуировки на теле

Ни один истинно верующий мусульманин не имеет права делать татуировку, потому что это запрещено в Коране. Любая попытка как-либо изменить свою внешность считается оскорблением Аллаха, создавшего человека. Это равносильно недовольству творением Всевышнего. А если человек не доволен творением Аллаха, значит, он ставит себя выше него и тем оскорбляет Бога.

Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, этот запрет касается не только татуировок, но и наращивания волос, пирсинга и любых других трансформаций тела, которые сейчас очень популярны у представителей некоторых молодежных субкультур. Все эти видоизменения тела являются грехом для правоверного мусульманина.

За такое злодеяние и самого грешника, и того, кто сделал на его теле тату, ожидает самое страшное проклятие. Деньги, которые получает за такую работу мастер-татуировщик, по Шариату считаются незаконно добытыми (украденными) и потому проклятыми.

Временные тату и росписи тела

Запрет не касается только временных тату, то есть обычных рисунков на коже. В некотором смысле это является уступкой современному образу жизни (которую принимают не все мусульмане). Можно наносить временные тату, которые легко смываются водой или маслом. Но при нанесении такого рисунка важно соблюдать ряд ограничений, чтобы не оскорбить Всевышнего.

Женщина не должна показывать рисунков на своем теле посторонним мужчинам. Видеть их может только законный супруг мусульманки. Ни мужчине, ни женщине нельзя рисовать на своем теле животных или людей. Такие изображения в исламе вообще считаются запретными, на что бы они ни были нанесены.

Также временные татуировки не должны походить на тату иноверцев, то есть не должны иметь сомнительного с точки зрения веры содержания. Категорически запрещены какие-то ложные призывы, лозунги, греховные или вульгарные изображения. Сверху временное тату не должно быть закрыто никаким слоем, который может бы стать препятствием для контакта тела с водой.

Временные татуировки нельзя делать в так называемой зоне аврата. У женщин аврат - это все тело целиком, кроме лица и кистей рук, а у мужчин - все части тела от пупка до коленей. Эти разъяснения относительно нанесения татуировок дал Ахмад Шариф ан-Наасан, муфтий региона аль-Баба, Сирия.

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