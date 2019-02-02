Лекарство от рака может быть создано уже через год

Израильские ученые из биотехнологической компании Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd объявили, что уже через год могут завершить работы по созданию принципиально нового средства от рака. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Они говорят, что речь идет о мультитаргетном токсине (multitarget toxin, MuTaTo) - препарате, состоящем из разных пептидов, которые могут связываться с разными сайтами на поверхности опухолевой клетки. С клеткой могут связаться сразу несколько пептидов. Из-за множественной атаки раковая клетка лишается возможности мутировать - опухоль перестает расти.

Авторы утверждают, что уже протестировали препарат на мышах, и сейчас готовятся испытать его на людях в ходе клинических испытаний. Они отмечают, что лекарство подавляло рост раковых клеток, никак не влияя на развитие здоровых.

Научное сообщество к такому заявлению израильских ученых относится с опаской. Одни отмечают, что речь идет о предварительных результатах, другие подчеркивают, что полученные данные вызывают множество вопросов, ответов на которые пока нет. Прежде всего, они обращают внимание, что лекарство испытано лишь на мышах - это, как показывает накопленный опыт, вовсе не значит, что препарат сработает на людях.

В Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd уверены, что первого пациента они попробуют вылечить уже через год. Они рассчитывают, что терапия покажет свою эффективность с первого дня, не будет вызывать серьезных побочных эффектов, а также будет стоить дешевле всех других методов лечения.

Разработчики утверждают, что создадут универсальное лекарство, которое поможет при любой форме рака. Онкологи же уверены, что такое невозможно из-за большого разнообразия форм рака.

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