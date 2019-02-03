Точный гороскоп на воскресенье

Сегодня гороскоп предполагает приоритет логики и прагматизма. День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет, эмоции же и чувства отступят на второй план. Логика сегодня будет превалировать даже в любви - день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений. В других сферах жизни холодный ум поможет находить решение самых сложных задач - это может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах. Правда, абстрактность мышления, свойственная этому дню, может обернуться и своей обратной стороной. Звезды предупреждают о таких возможных подвохах, как уход в себя и отрыв от реальности.

Овен

Сегодня Овен способен все в своей жизни аккуратно разложить по полочкам! Спонтанность хороша не всегда, чаще всего залог успешного дела - это план, учитывающий мельчайшие детали. Именно к построению таких планов звезды гороскопа склоняют Овна, согласно поговорке "Семь раз отмерь". Не важно, о чем идет речь, - о крупном событии в его жизни, диете, отпуске или вечеринке. Спланировав сегодня любое действие заранее, Овен обречет его на успех!

Телец

В разговорах Телец то и дело может проявлять рассеянность или терять нить беседы, и все из-за того, что собеседники будут заставлять его скучать! Обычные бытовые темы или светские сплетни набили оскомину, а по-настоящему умного собеседника надо найти. Звезды гороскопа советуют Тельцу выбраться сегодня куда-нибудь, где у него есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима Тельцу, как глоток свежего воздуха!

Близнецы

Даже если Близнецы не слишком любят интеллектуальные дискуссии, сегодня они могут сделать исключение из правил. Причем, чем горячее спор получится, тем лучше! В идеале Близнецы хотели бы встретиться с противником, с которым их точки зрения полностью противоположны, ну а если нет - они готовы спровоцировать собеседника на спор. Цель этого проста: Близнецы сегодня настолько уверены в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.

Рак

Рак, решая любой вопрос, будет похож на сороконожку, которую спросили, с какой ноги она начинает идти! Так же как сороконожка, задумавшись, запуталась в конечностях, так и Рак рискует заблудиться в лабиринте собственных мыслей. Что ж, понятия "думать" и "усложнять" находятся на разных полюсах. Первое всегда полезно, а вот второе Рак готов продемонстрировать сегодня во всей красе, вызывая недовольство окружающих.

Лев

Звезды гороскопа советуют Льву внимательно слушать, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. День предоставляет Льву шанс собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может ему пригодиться, поэтому сегодня Льву не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.

Дева

Если Дева захочет произвести впечатление на окружающих, ее главным козырем должен стать интеллект. Неважно, о каком собеседнике идет речь, - о начальнике, любимом человеке, случайном попутчике или лучшем друге: сегодня в любых кругах будут востребованы темы, далекие от светской болтовни. Политика, экономика, философия, математика - любые науки, которые помогут Деве блеснуть умом, ей рекомендуется срочно освежить в памяти, вспомнив школьные годы.

Весы

Весы будут настроены третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета... Ничего не поделаешь - им в голову придет масса блестящих идей на этот счет, которые потребуют своего воплощения. Что касается мелких проектов, вроде генеральной уборки или покупок предметов быта, то это еще не беда. Главное, чтобы Весы на скорую руку не затеяли крупную перестановку мебели или даже ремонт!

Скорпион

Сегодня вся энергия Скорпиона рискует уйти в разговоры, открывающие перед ним тайны Вселенной. День склоняет его к интеллектуальным беседам на самые серьезные и отвлеченные темы, вроде человеческой психики, духовного развития, секретов мироздания, происхождения снежного человека... Возможно, Скорпион встретит сегодня людей, с которыми сможет на эти темы всласть поговорить. Главное, витая в облаках, не потерять почву под ногами.

Стрелец

В Стрельце проснется финансист! Его мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами. Если Стрелец посвятит этот день мыслям о том, как улучшить материальное положение, он произведет на свет отличный план, который поможет ему неплохо заработать. Впрочем, не менее эффективными окажутся проекты того, как Стрельцу создать вокруг себя атмосферу комфорта. Планирование отпуска, ремонта, любых крупных покупок сегодня поможет Стрельцу не прогадать.

Козерог

Козерог во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будет опираться на логику, а не на чувства. Вместо того, чтобы гадать, что творится в душах людей, он захочет узнать это точно с помощью разговоров или даже вопросов в лоб. Впрочем, и сам Козерог не будет таить от окружающих свои мысли и намерения, подробно объясняя, чего он хочет. Сегодня такая практика окажется эффективной: Козерогу будет сопутствовать успех.

Водолей

Водолей с удовольствием почувствует себя винтиком в чужом механизме - если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит. Он будет способен отлично работать в команде или под чьим-то началом, главное, чтобы Водолей четко знал, что он делает и для чего. Только поняв до конца логику процесса и свою в нем роль, Водолей будет готов осуществлять то, что задумано другими. Ну, а если окружающие не сочтут нужным посвящать Водолея во все детали, им же хуже - придется все делать самим.

Рыбы

Звезды гороскопа советуют Рыбам сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Вначале любое общение строится по принципу симпатии-антипатии, однако для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы. Именно к такому "продвинутому" общению в сфере логики, а не чувств, день и склоняет сегодня Рыб, призывая их вывести свои отношения с кем-то на качественно новый уровень.

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