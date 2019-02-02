Автографы Наполеона, Эйнштейна и Брынкуша продали на аукционе в Бухаресте

Два письма румынского скульптора Константина Брынкуша его племяннице Иляне Брынкуш были проданы на аукционе автографов в Бухаресте за €11 тыс. Торги были проведены аукционным домом Artmark во дворце Чесяну-Раковицэ. Стартовая цена двух писем (1937 и 1938) в конверте составила €1,5 тыс. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Константин Брынкуш (1876-1957) родился на юге Румынии, затем жил и работал в Париже. Он считается одним из родоначальников и лидеров современной авангардистской скульптуры.

По высокой цене было продано и письмо Альберта Эйнштейна (1879-1955), в котором он просит президента Франклина Рузвельта поддержать исследования ядерной цепной реакции и использовать их в военных целях. Письмо с подзаголовком "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the atomic scientists) с личной подписью Эйнштейна ушло с молотка за €2,5 тыс.

Среди других лотов - письмо художника Виктора Браунера поэту Джео Богзе (1929), проданное за €2,75 тыс., а также партитура "Румынской поэмы" (Poeme Roumain) с подписью композитора Джордже Энеску (1899), проданная за €1,8 тыс.

С молотка ушли рукописи крупных румынских писателей - Александру Мачедонски, Джордже Баковии, Тудора Аргези, Камила Петреску, Никиты Стэнеску, документы с подписью исторических деятелей - Наполеона Бонапарта (1769-1821), румынского политика Юлиу Маниу и историка Николае Йорги, фотографии с автографами Джордже Энеску, королевы Марии и гимнастки Нади Комэнеч, а также программа концерта рок-группы Led Zeppelin с автографом музыканта Джимми Пейджа.

Четыре лота были сняты с торгов по причине преимущественного права на их приобретение Национальными архивами Румынии, в том числе письмо известного актера Томы Караджиу к румынским театрам с призывом поставить спектакли к 50-летию основания Румынской коммунистической партии (1970) с подписью автора. Всего на торгах было выручено почти €47 тыс., проданы 80% выставленных лотов.

Аукционный дом Artmark был открыт в Румынии в 2008 году. Он выполняет двоякую функцию: продажи произведений и популяризация румынского искусства. Дом провел сотни торгов, в том числе международных, на которых были выставлены на продажу более 35 тыс. лотов. Artmark также является издателем художественных альбомов и книг по искусству, выпустив с 2008 года более 1 млн таких изданий.