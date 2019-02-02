Сурок Фил предсказал раннюю весну

Знаменитый американский сурок Фил из американского города Панксатони, штат Пенсильвания, в субботу не увидел свой тени, что означает ранний приход весны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета USA Today.

Как отмечает газета, за все время наблюдения за Филом, сурок уже 19 раз предсказывает раннюю весну. Всего он предсказывал погоду 133 раза, однако данные по десяти прогнозам не сохранились.

Groudghog Club в Панксатони организует прогноз с 1887 года. Продолжительность жизни сурков составляет от шести до восьми лет, но, как заверяют организаторы, сурок Фил стал долгожителем благодаря "волшебному" напитку. Каждое лето зверьку дают его, чтобы продлить жизнь на семь лет.

День сурка (Groundhog Day) традиционно отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима будет продолжаться еще шесть недель. Если же зверек не увидит своей тени, то есть день пасмурный - весна будет ранняя.