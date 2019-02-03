Актриса "Игры престолов" рассказала о финале саги
Актриса Натали Эммануэль, исполнившая роль Миссандеи в "Игре престолов", пообещала "горько-сладкое" завершение последнего сезона сериала. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
- Это будет удивительно, и это будет круче любой серии, снятой до этого, - рассказала она The Sun.
Актриса добавила, что в конце истории восторжествует справедливость и всё придёт к "естественному" финалу.
Эммануэль призналась, что будет скучать по "потрясающему" актёрскому составу, с которым ей довелось поработать.
Актриса добавила, что роль в сериале круто изменила её жизнь, поскольку до участия в съёмках "Игры престолов" она работала в розничной торговле и только мечтала о том, чтобы сниматься в кино.
Как ранее писал Лайф, в СМИ сообщили, что серии заключительного сезона саги, возможно, окажутся дольше, чем все предыдущие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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