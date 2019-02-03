Учёные выяснили, чем гаджеты грозят детям

Врачи бьют тревогу! Использование гаджета в раннем возрасте - от двух лет - приводит к отставанию в умственном развитии. Выяснено, сколько времени ребёнок может проводить со смартфоном и можно ли побороть его чрезмерное увлечение гаджетами. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

У ранних гаджетоманов (от двух и трёх лет) тормозится развитие мозга, они не справляются с эмоциями и даже не могут контролировать звук своего голоса. Впервые учёные доказали, что долгое использование гаджета приводит к отставанию ребёнка в умственном развитии. Даже детям старшего дошкольного возраста проводить перед экраном больше 20-30 минут в день категорически нельзя, утверждают врачи.

Стандартный вечерний диалог с ребёнком:

- Можно уже мне телефон?

- А ты уроки сделал?

- Мне он как раз для уроков и нужен, задание же в электронном дневнике...

И в этот момент родители теряются и, не зная, что ответить, вручают ребёнку гаджет, словно наркотик страдающему от ломки наркоману. Спрос рождает предложение, и теперь во всех школах Москвы и Подмосковья уже внедрили электронные новинки - дневники, доски, планшеты...

Учёные из Канадского университета Калгари исследовали 2,5 тысячи детей от двух лет до пяти, которые сидели за планшетами и смартфонами более 17 часов в неделю, при рекомендуемых - семи. После многолетних наблюдений и проведения специальных тестов выяснилось: у детей, которые с раннего возраста проводят много времени перед экраном, менее развиты умственные способности, нежели у их ровесников, не так увлечённых гаджетами.

Компьютеры пагубно влияют не только на физическое, но и на умственное развитие, подтверждают Лайфу эксперты. Специалист в области психодиагностики детей по проблемам умственного развития Жанна Сафиуллина рассказала, что при чрезмерном увлечении компьютерами в раннем возрасте часто происходит смешение реальностей, появляются страхи, которые мешают нормальному обучению. В практике психологов нередки случаи, когда дети-гаджетоманы вынуждены и вовсе уйти из школы.

Смешение реальностей

- Дети становятся невнимательными, сильно ухудшается память. У меня был случай, когда шестилетний мальчик отказывался выходить из дома, спал только при свете, просил маму заходить с ним вечером в туалет. Какая уж тут учёба, когда все мысли заняты страхами! - рассказала Сафиуллина.

Позже выяснилось, что ребёнок в последние несколько месяцев был увлечён компьютерной игрой, из-за которой у него возникли страхи, серьёзные проблемы с мотивацией и обучением. При этом психиатр подтвердил, что других причин для появления этих проблем у мальчика не было.

По словам Жанны Сафиуллиной, дошкольникам категорически нельзя проводить перед экраном больше 20-30 минут в день. И взрослые должны присутствовать при этом, а не оставлять детей наедине с их "увлечениями".

- У ребёнка, погружённого в виртуальный мир, полностью пропадает связь с реальностью. Как и интерес к живому общению и учёбе, - отметила детский психолог.

- Кроме того, дети в этом возрасте воспринимают то, что видят на экране планшета, как реальный мир. Всё, что делают герои игры, это своего рода руководство к действию для ребёнка. Вспоминаю один случай, когда в детском саду девочка четырёх лет попыталась воткнуть карандаш в голову мальчика, насмотревшись хоррор-игр со старшим братом.

Если малыш с двух-трёх лет спит в обнимку с планшетом - однозначно будут последствия. Виртуальное пространство не даёт в полной мере развивать творчество и креативность.

Подсадка на "электронную иглу"

Детский и семейный психолог Наталия Простун привела ещё несколько примеров отставания в развитии из-за гаджетов: ей встречались дети, которые к 15 годам так и не научились вырезать из бумаги или дерева, лепить из пластилина и даже завязывать шнурки. В своей статье о дофаминовой зависимости детей Наталия также напоминает, что ради получения очередной дозы "гормона радости" они, как наркоманы, готовы на всё.

- В реальной жизни невозможно получить такую дозу дофамина. Когда дети живут онлайн от трёх до пяти часов, доза становится настолько сильной, что пропадает интерес к жизни, к хобби, к кружкам, обучению и даже к самому себе. Были случаи в моей практике, когда ребёнок шантажировал родителей суицидом, чтобы получить телефон. Другой малыш ждал, когда мама с папой уснут и до утра играл неделями (родители про это даже не знали), позже психика дала серьёзный сбой, пришлось вмешиваться психиатрам.

В беседе с Лайфом психолог Наталья Простун привела несколько примеров отставания детей в развитии из-за явной зависимости от гаджетов. Один из них произошёл в специальном детском лагере "без гаджетов": 10-летний мальчик, с рождения увлечённый играми и видео, просто не мог нормально жить, не то чтобы учиться, постоянно требовал смартфон, истерил, ничем не интересовался, игнорировал кружки и мастер-классы, пока его не забрали.

Ещё один пятиклассник был отчислен из частной математической школы с высокими требованиями к знаниям. Причём он был одним из талантливых учеников, но с головой ушёл в компьютер и в пятом классе перестал справляться со школьной программой.

- Появилась агрессия, драки. Школу пришлось оставить, - рассказала психолог Жанна Сафиуллина.

Гуглят и сёрфят, а шнурки завязать не могут

Как говорят специалисты, давая ребёнку в руки планшет или телефон, мы лишаем его самого главного для развития - возможности полноценно познавать мир.

- В моей практике был мальчик пяти лет, который легко находил мультфильмы, видео и игры. Но при этом не мог собрать самые простые пазлы, логический куб или матрёшку! Не играл с игрушками. А ведь игра - это самое главное для ребёнка-дошкольника! У этого мальчика были серьёзные трудности в общении с детьми, он плохо разговаривал, всё время держался в стороне, часто болел.

Андрей Степанов, доктор медицинских наук, врач-педиатр сообщил, что участились случаи обращений с проблемами, которые возникли из-за чрезмерного увлечения компьютерами. Дети чаще приходят не только к окулистам, но и неврологам и другим специалистам с жалобами на здоровье и различные расстройства, которые возникли из-за активного использования гаджетов.

- Окулисты в этой связи говорят об участившихся изменениях остроты зрения, а невропатологи фиксируют по меньшей мере повышенную возбудимость, особенно у детей с дефицитом внимания и синдромом гиперактивности, - рассказал Андрей Степанов.

Речь и моторика влияют на мышление

Во время просмотра видео или игры в телефоне дети молчат и не двигаются. В своей работе о нарушениях речи из-за массового использования детьми электронных устройств учитель-логопед Эмма Агопян обратила внимание на то, как тихо стало в общем вагоне поезда, хотя в нём едут дети.

Специалисты объясняют это тем, что речевое развитие, как и моторика, напрямую влияют на мышление. Медики всё чаще отмечают у современных детей такие проблемы, как отстающая речь и аутические расстройства. Но родители и педагоги продолжают пичкать подрастающее поколение новыми электронными игрушками. В основном - чтобы высвободить время или успокоить ненадолго ребёнка.

Проблема не только в гаджетах

Комментируя исследование канадских учёных, доцент кафедры психологии, образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук заявил Лайфу, что число интернет-зависимых детей растёт не из-за массового внедрения новых технологий.

- Дети уходят в виртуальный мир в поисках снятия психологического напряжения, это лишь инструмент, способ уйти от настоящих проблем, - говорит Роман Демьянчук.

В раннем возрасте идёт развитие по всем направлениям, и в то же время очень быстро формируется интернет-зависимость или игромания. Михаил Хорс, клинический психолог, писатель и телеведущий, пояснил, что не сам гаджет становится причиной зависимости. Но дети, предрасположенные к виртуальным играм, подсаживаются на "электронную иглу" гораздо быстрее.

- Это как с электричеством. Само по себе оно не опасно, если соблюдать меры предосторожности, но вас всё-таки может убить током. Дофаминовая зависимость, которая возникает у детей, вынуждает их искать способы получить желаемое из-за ломки. Тут же как в случае с героином: не ради кайфа, а чтобы унять ломку, возникающую в отсутствие дофамина, - пояснил Михаил Хорс.

Ранее учёные из Национального института США заявили, что у детей-игроманов и интернет-сёрферов при длительном пребывании перед экраном истончается кора головного мозга, которая обычно истончается у человека только к старости.

Кроме того, индийские исследования о пользе обучающих видеороликов показали, что дети ими только развлекаются, а не учатся. По крайней мере, заменить педагога обучающим контентом пока не удаётся. Как показала практика, дети выучили новые слова с помощью образовательного видео, только повторяя их за родителями.

Электронные доски ослепляют и отупляют?

В свете этих исследований всё больше критики звучит в адрес проекта "Московская электронная школа" (МЭШ). Он направлен на модернизацию учебных заведений путём отказа от меловых школьных досок, которые заменяют на интерактивные экраны. Тетради уступили место планшетам и смартфонам, а учебники - электронной базе и библиотеке, контент для которых готовят учителя и специалисты.

По словам психолога и педагога Романа Демьянчука, несколько месяцев назад министр просвещения Ольга Васильева ясно дала понять, что формирование электронных школ и подключение электронных ресурсов к образовательной системе было придумано не для детей, а для педагогов.

- Основная идея МЭШ - повысить качество преподавания, - сказала она тогда. - Однако влияние всех этих средств интерактивного обучения на здоровье детей ещё не вполне изучено. Санитарные нормы и правила сами отстают от технического развития, при таком интенсивном внедрении инноваций они просто не успевают подстроиться.

Кто, если не родитель?

Российские медэксперты главную причину развития умственной отсталости у детей видят в педагогической запущенности, а не в самих гаджетах. То есть если вам безразлично будущее ваших детей и вы хотите сделать из своего ребёнка зависимого от гаджетов социопата, то можете продолжать пичкать детей с двух лет мобильниками и планшетами.

Педагоги и врачи предупреждают: если не заниматься развитием ребёнка, а оставлять это на усмотрение электронных помощников, задержка в развитии и снижение умственных способностей неминуемы. У ребёнка формируется дофаминовая зависимость и предрасположенность к ранней наркомании и алкоголизму, умственная отсталость и слабоумие - всё это может развиться у маленьких любителей гаджетов ещё до школы.