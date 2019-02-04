Учёные назвали способ омоложения мозга в любом возрасте
Американские неврологи и нейробиологи из Колумбийского университета разработали систему упражнений, которая позволит "прокачивать" мозговую активность вне зависимости от возраста. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает Nature.
В рамках исследований учёные разделили участников разного возраста и пола на две группы: первые должны были выполнять физические упражнения - гимнастика, эллипс - и в целом следовать "силовой" линии активации отдельных участков мозга. Вторую группу направили по пути меньшего сопротивления и предписали делать зарядку и проводить больше времени на йоге и других, не требующих высокой активности, занятиях.
Результаты показали, что аэробные нагрузки (упражнения низкой интенсивности) значительно улучшили когнитивные навыки участников - все члены экспериментальной группы набрали значительно больше баллов в соответствующих тестах по сравнению с контрольной группой испытуемых. Отдельно отмечается, что рост когнитивных способностей был отмечен среди всех возрастных категорий. Теперь исследователи планируют расширить программу и внедрить в неё новые упражнения, которые позволят оздоравливать головной мозг каждый день.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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