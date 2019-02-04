Китай разрабатывает сверхъестественное оружие

4 февраля 2019 01:22

Американский телеканал CNBC сообщает, что ВМС НОАК завершили опытно-конструкторские работы над созданием электромагнитной пушки морского базирования. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Согласно источникам CNBC, к размещению на кораблях и боевой работе прототип электромагнитного орудия будет готов к 2023 году - к тому времени разработчики системы рассчитывают доработать орудие и провести завершающие испытания в море. К 2025 году ВМС НОАК планируют принять орудие на вооружение.

Отмечается, что с 2017 года китайский рельсотрон научили стрелять на расстояния до 200 с небольшим километров. Сообщается также, что снаряд, выпущенный из орудия в рамках испытательной стрельбы, развил скорость в 2,6 километра в секунду. Известна и примерная стоимость выстрела - каждый артиллерийский снаряд, подготовленный для стрельбы из электромагнитной пушки, обходится НОАК в $50 тыс.

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