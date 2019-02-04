Учёные научили куриц нести яйца, которые помогут победить рак

4 февраля 2019 02:18

Учёные встроили в ДНК кур человеческий ген. Он отвечает за выработку белка, который необходим для противодействия раку. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает BBC.

Специалисты из Эдинбургского университета (Шотландия) использовали генную модификацию для того, чтобы вывести кур, которые способны нести яйца с белком для лечения онкозаболеваний. Соответствующие яйца содержат два вида человеческих белков - они противодействуют артриту и некоторым видам раковых заболеваний.

Речь идёт о белке IFNalpha2a. Он содержит противовирусные и противораковые свойства, а также человеческий и свиной вариант белка макрофаг-CSF для самоизлечения повреждённых тканей. Таким образом, всего в трёх яйцах содержится клиническая доза лекарства.

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