Учёные узнали, когда ждать следующую магнитную бурю

Четвёртая в этом году магнитная буря должна произойти 20 февраля. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщили на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).

Такой прогноз учёные дали на основании анализа промежутка между предыдущими геомагнитными штормами.

После изучения феномена исследователи выяснили, что три предыдущие бури, произошедшие 5 и 25 января, а также 1 февраля, возникли по одной и той же причине.

Это позволило выявить закономерность, определяющую дату следующего шторма. По словам сотрудников лаборатории, между предпоследним и новым явлением должно пройти 27 дней.

- Если посмотреть на даты двух бурь из этого списка - 5 января 2019 года и сегодня, 1 февраля 2019 года, - то нетрудно заметить, что интервал между ними составляет 27 дней, то есть равен периоду вращения Солнца вокруг оси,- говорится в заявлении.

Это наблюдение позволяет предугадать дату следующей бури. Предварительно учёные сообщили, что после этого бури произойдут на стыке 28 февраля и 1 марта, а также между 19 и 20 марта.