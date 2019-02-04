Учёные рассказали, как уберечься от рака - Три простых правила

4 февраля 2019 09:17

Самым эффективным способом избежать развития раковых заболеваний является отказ от курения, правильное питание и подвижный образ жизни. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, заявил глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн.

- При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Лучшая мера предосторожности - не курить! Около 30% всех видов рака связаны с курением, - приводит его слова РИА "Новости".

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