Учёные рассказали, как уберечься от рака - Три простых правила

Самым эффективным способом избежать развития раковых заболеваний является отказ от курения, правильное питание и подвижный образ жизни. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, заявил глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн.

- При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Лучшая мера предосторожности - не курить! Около 30% всех видов рака связаны с курением, - приводит его слова РИА "Новости".