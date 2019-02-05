Названы продукты, провоцирующие инсульт

5 февраля 2019 05:47

Врач-диетолог назвала продукты питания, чрезмерное употребление которых провоцирует инсульт головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся в русскоязычном интернет-сегменте, передает Day.Az со ссылкой на argumenti.ru.

Как пишет сайт grodno24.com, в данный момент инсульт является одной из основных причин инвалидности в мире. Среди факторов, которые приводят к опасному недугу, - неправильное питание.

Специалист в области здравоохранения Елена Толоконникова, ставшая собеседником журналистов, порекомендовала людям, которые хотят уберечься от инсульта, отказаться от любого фастфуда, так как он содержит много жира. Также не следует злоупотреблять сладкой газированной водой, майонезом, чипсами, сухариками с ароматизаторами, солеными орешками. 

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