Как дешевле всего спланировать путешествие

При виде цен на летние туры ехать никуда не хочется. А если прибавить расходы на питание и сувениры, кажется, что такие деньги придется копить очень долго. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, как путешествовать так, чтобы не тратить на это несколько зарплат.

Следите за ценами

Поездку в жаркие страны лучше планировать заранее. Даже если вы собираетесь отдохнуть в августе, проштудируйте различные агрегаторы по поиску билетов уже в феврале. Если цены вас не устроили, подпишитесь на рассылку о нужном направлении, чтобы первым узнавать о падении цен.

Если вы все-таки не уловили нужный момент, то не бойтесь лететь с пересадками. Останавливайтесь в других странах на несколько часов или даже дней - так вы сможете посмотреть больше достопримечательностей.

Останавливайтесь не только в отелях

Существует множество различных вариантов недорогого жилья. Некоторые сервисы предлагают аренду квартир у местных жителей для путешественников. Это позволит сэкономить не только на доме, но и на еде, которую можно будет готовить самостоятельно. Более того, как правило, владельцы очень дружелюбны и готовы рассказать о местных достопримечательностях и непопулярных у туристов местах.

Если вы планируете приходить в свой номер только ночевать, не бойтесь останавливаться в хостелах. В них можно снять отдельный номер на одного или двоих, и выйдет это значительно дешевле, чем отель.

Узнайте о "бесплатных днях"

Практически в каждом музее мира есть бесплатные дни, когда двери открываются для всех желающих. Иногда местные волонтеры проводят бесплатные экскурсии для туристов по своим родным городам.

Если вам не повезло и вы попали в не очень удачное время, можете сэкономить на аудиогиде - просто скачайте его в интернете перед поездкой.

Найдите необычные сувениры

Самые дешевые и небанальные сувениры можно приобрести в маленьких антикварных лавках и на ярмарках. Так вы сможете сэкономить в два или в три раза больше, а ваши друзья и родные будут рады таким необычным подаркам.

Экономьте на еде без потери качества

Отправляйтесь в наименее популярный у туристов район и ищите там местные рестораны или кафе. Во-первых, в более доступных заведениях, скорее всего, подают полуфабрикаты, а в небольших готовят из свежих ингредиентов для местных. Во-вторых, в таких местах больше вероятность попробовать настоящую традиционную кухню по приемлемым ценам.

Таким образом, самые выгодные путешествия получаются у тех, кто не боится выйти из своей зоны комфорта и приобщиться к местной культуре. Иногда гораздо интереснее и дешевле посмотреть город не как рядовой турист, а как местный житель.

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