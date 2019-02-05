Загадка озер, постоянно меняющих цвет

На индонезийском острове Флорес, на высоте 1639 метров над уровнем моря, расположена уникальная достопримечательность - три кратерных озера вулкана Келимуту. Особенность этих водоемов в том, что вода в них имеет свойство менять свой цвет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, всего за один день озера могут несколько раз менять свои оттенки, становясь то темно-коричневыми, то красными, то ярко-бирюзовыми, то даже черными.

Загадочный феномен уже давно пытаются объяснить и специалисты, и простые обыватели. Местные жители давно сложили легенды об этом чуде природы. Согласно поверьям, необычные озера - пристанище душ умерших людей.

В одном из них обитают те, кто вел правильную жизнь. Вода в нем чаще всего окрашивается в голубые и белые тона.

Во второе озеро, цвет которого меняется от зеленого до красного, попадают души тех, кто в земной жизни грешил, но их проступки не были регулярными.

А вот в недрах третьего озера, которое нередко становится зловеще-черным или темно-коричневым, находят пристанище души грешников, которые принесли много зла в этот мир.

Легенда, безусловно, красивая. И именно ее рассказывают туристам. Однако у светил науки есть свое объяснение происходящему. С их точки зрения разные оттенки озера приобретают "с помощью" бактерий, минералов или горячих газов вулкана.

Другой причиной возможного изменения цвета воды называют количество содержащегося в ней кислорода. Если его становится меньше, озера приобретают синий или зеленый оттенки, когда же содержание кислорода, напротив, слишком велико, вода окрашивается в красные, коричневые или черные тона.

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передает Day.Az со ссылкой на Рамблер