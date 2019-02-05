9 мифов об оказании первой помощи

Об оказании первой помощи и поведении в экстренных ситуациях дети узнают в школе на уроках ОБЖ, а еще в голливудских фильмах. Герои блокбастеров делают искусственное дыхание, вытаскивают людейтиз покореженных авто, останавливают кровотечение, но в жизни помогать пострадавшим так, как показывают на голубом экране, нельзя.

Day.Az со ссылкой на letidor.ru развеет мифы о первой помощи.

Миф 1: Человеку в эпилептическом припадке надо положить ложку в рот

Ни в коем случае! Это опасно! Можно сломать зубы.

Есть еще более кровожадная версия мифа: английской булавкой приколоть язык к воротнику или к нижней губе. Хорошо, что язык скользкий, а челюсти во время припадка сжаты, и поймать язык практически невозможно.

Школьники и многие взрослые думают, что во время припадка нужно положить в рот ложку...Это миф. Так пострадавшего можно травмировать. Стоит отметить, что припадок делится на активную и пассивную фазы. При активной, чтобы человек не нанес себе повреждения, надо его обезопасить: положить под голову что-то мягкое (куртку, сумку), а не засовывать твердые предметы в рот.

Да, во время припадка пострадавший может прикусить язык, но это не страшно.

Задохнуться языком он не сможет, поскольку все мышцы так напряжены, что язык не западет в горло и не перекроет дыхательные пути. В пассивной же фазе стоит положить пострадавшего на бок".



Миф 2: Если человеку стало плохо, его надо положить...

В большинстве случаев это так, хотя бывают ситуации, когда пострадавшему лежать противопоказано.

Самое распространенное заблуждение: если человеку плохо, следует его положить.

Есть ситуации, когда пострадавшего класть на спину нельзя. Например, при инфаркте миокарда: лежа на спине может начаться отек легкого. Человек в сознании сам примет удобную ему позу. При инфаркте лучше сидеть или полулежать.

Миф 3: При ДТП пострадавших необходимо вытащить из машины и оказать помощь

Вытаскивать пострадавших могут только спасатели или врачи скорой!

"Если нет опасности возгорания, пострадавшего лучше оставить в салоне. При ДТП часто происходят переломы шейных позвонков и при передвижении есть опасность их сдвинуть. Многие остаются инвалидами или получают дополнительные повреждения из-за неумело оказанной помощи.

Миф 4: Надо дать больному лекарство, которое с вашей точки зрения поможет

Препараты, которые дают "помощники", опасны. Самое частое при болях в сердце - нитроглицерин. Так, недавно у мужчины средних лет в парке заболело сердце. Когда приехали спасатели, давление было критичное - 60/40. Оказалось, при первых болях в сердце прохожая по доброте своей дала нитроглицерин.

Помните: препараты, которые принимаем мы, другим могут не помочь и сделают только хуже!.

Миф 5: Рану лучше залить йодом или перекисью водорода

Йод и перекись водорода - специфические средства, которые можно применять далеко не всегда. Йод и зеленка оставляют ожоги при нанесении на глубокие раны. Края пореза могут вообще не срастись без удаления обожженного йодом участка ткани. Антисептики Хлоргексидин и Мирамистин работают аналогично перекиси, но мягче и не повреждают ткани.

Перекись водорода не ускоряет, а продлевает заживление раны, способствует образованию рубцов. Антисептический эффект оказывает слабый. Перекись нужна при сильном загрязнении раны.

Пена перекиси проникает в труднодоступные места, отделяя грязь и сгустки крови от раны.

Потом рану надо промыть антисептиком неприжигающего действия.



Миф 6: У потерявшего сознание надо проверить пульс

Для определения пульса и понимания, жив ли человек, трогать пульс не надо. Непрофессионал может принять собственный пульс на подушечках пальцев за сердцебиение пострадавшего, которому нужны срочные реанимационные действия.

"Проверять надо дыхание, а не пульс. Для этого следует поднести свое ухо к носу пострадавшего и послушать дуновение. Прикладывать зеркало к носу бессмысленно. При слабом дыхании оно не запотеет и не покроется испариной, если температура зеркала и температура выдыхаемого воздуха одинаковая".



Миф 7: При кровотечении из носа надо запрокинуть голову назад

Это не помогает остановить кровотечение, а делает его незаметным. Кровь стекает в желудок. Это не опасно, но не понятно, остановилось ли кровотечение. Если крови много, она может затечь в дыхательные пути или вызвать рвотный рефлекс.

При носовом кровотечении стоит слегка наклонить голову на бок и вставить в нос ватный тампон.

Если кровотечение не прекращается - следует идти к врачу.



Миф 8: Ожог надо помазать маслом

Запомните: при ожогах не помогают: масло, крем, моча. Эти методы признаны вредоносными 50 лет назад.

"После устранения источника ожога, процесс разрушения тканей продолжается до 15 минут. Его можно остановить проточной холодной или ледяной водой.

Потом лучше использовать противоожоговые средства. От жирного масла и крема образуется пленка, препятствующая теплоотдаче, и разрушение тканей продолжается.

Миф 9: Потерявшему сознание надо похлопать по щекам и поднести к носу нашатырь

Пожалейте человека, не надо его бить по щекам, натирать уши и совать в нос нашатырь!

В бессознательном состоянии шея расслаблена, голова при ударах болтается, а при инсульте может стать даже хуже. Растирать уши бессмысленно. Пары нашатырного спирта могут обжечь слизистую носа.

Нашатырь запрещено использовать при первой помощи!

Потерявшего сознание надо бережно уложить на бок, чтобы не запал язык, проверить дыхание и вызвать скорую. Если это обморок, человек придет в себя через пару минут. Лучше проследить за дыханием, если оно прекратилось, необходимо перейти к сердечно-легочной реанимации".

Каждый думает, что он особенный и с ним ничего не случится. Но беда приходит неожиданно. К ней лучше быть готовым, и не по голливудским фильмам знать о первой помощи, а раз в три года ходить на обучающие курсы, читать сообщения МЧС об ухудшении погодных условий, а не удалять их в спам, а также смотреть прогноз погоды и при ветре 45 м/с не гулять в парке с собакой.

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