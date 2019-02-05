Пара взяла в приюте 15-килограммового кота, чтобы помочь ему похудеть, посмотрите что вышло - ВИДЕО
5 февраля 2019 00:30 135
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Источник:JUSTFUN
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