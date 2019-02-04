Где и когда искать самые красивые виды в Японии - ФОТО

Японская метеорологическая корпорация опубликовала детальный прогноз по цветению Сакуры в 14 префектурах страны, основанный на показаниях тысячи камер и датчиков в районах будущего цветения, сообщает АТОР.

Так, первыми зацветшей сакуре можно будет порадоваться в префектуре Коти на юге острова Сикоку - 18-20 марта.

Здесь одни из лучших видов цветения - на мосту Огая (Ogaya Bridge) через реку Хори (Hori River), вдоль берегов которой высажено множество вишневых деревьев. И конечно, стоит посетить парк рядом с японским средневековым замком Коти (Kochi Castle).

Через пару дней розовая волна придет в Фукуоку на острове Кюсю. Восхитительные виды в период цветения сакуры здесь в парке Майдзуру (Maizuru Park) около замка Фукуока (Fukuoka Castle), где растет более тысячи вишневых деревьев.



Вторая, не менее красивая весной локация для любования сакурой - это Прибрежный парк Уминонакамити (Uminonakamichi Seaside Park) - здесь зацветают более двух тысяч деревьев.

Затем - с 24 марта по 14 апреля - сакура зацветет в Нагое и Токио, где лучшие фото можно сделать в небольшом парке Хаппоэн (Happoen Park) или, наоборот, одном из крупнейших - Ёёги (его еще называют Йойоги, Yoyogi park).



Далее, по прогнозу зацветет сакура в Киото, где стоит обязательно прогуляться по лучшему месту для созерцания - "Тропе философа" (Philosopher's Path) среди сотен розовых деревьев, и наконец - в Осаке.



В начале апреля цветение сакуры начнется в префектуре Тохоку (с 9 апреля), а на Хоккайдо "розовую волну" ждут 5-6 мая в городе Саппоро. Прекрасные виды с цветущими деревьями сакуры здесь нужно искать в парках Маруяма (Maruyama Park), Одори (Odori Park) и Моэрэнума (Moerenuma Park).



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