Мужчина купил старый авиалайнер за 200 тысяч долларов. Затем он преобразил его в эффектный дом - ВИДЕО
5 февраля 2019 07:00 161
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Источник:JUSTFUN
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