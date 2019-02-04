Вышел трейлер четвертой «Истории игрушек» - ВИДЕО

4 февраля 2019 12:06

В сети появился трейлер четвертой части мультфильма "История игрушек".

Ролик размещен на YouTube-канале Disney Pixar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сюжету ковбой Вуди отправится в очередное путешествие. На этот раз ему нужно будет убедить игрушку, сделанную из вилки и подручных материалов, в том, что она не хуже остальных. Также в продолжении мультика появится пастушка Бо Пип, в которую был влюблен Вуди.

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Вышел трейлер четвертой

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