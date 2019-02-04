Остроумный ответ слепой девочки на неуместный вопрос ведущей насмешил зрителей - ВИДЕО
Корреспондентка NBC Nightly News Кристен Дальгрин (Kristen Dahlgren) попала в неловкое положение во время интервью со слепой девочкой - 11-летней Фейт Мюррей (Faith Murray), задав ей вопрос, чего она не может делать в жизни. Фрагмент передачи опубликовала в Twitter пользовательница под ником @calistagif.
Юная Мюррей попала в новостной выпуск благодаря своей работе на радиостанции для слабовидящих. Ведущая восхитилась талантами собеседницы и задала ей вопрос "Есть ли в этом мире то, чего ты не можешь делать?" Девочка посчитала ответ на эту реплику очевидным и заявила, что не может видеть, как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
В сети на нелепую ситуацию отреагировали неоднозначно: одни переживали, что не стоит смеяться над невидящим ребенком, другие же посчитали, что у Мюррей хорошее чувство юмора. Один из юзеров отметил, что заголовок сюжета тоже вызывает вопросы: он вышел в эфир под названием "Видение надежды".
Публикация с фрагментом сюжета собрала более 370 тысяч лайков и 120 тысяч ретвитов.
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