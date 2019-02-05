Молдаване и румыны: почему их считают одной народностью

Сегодня в Молдове пользуется большой популярностью идея об объединении с Румынией. Ее поддерживает около трети жителей. Около 140 молдавских сел уже вынесли этот вопрос на референдум и проголосовали за присоединение к западному старшему брату. Это выгодно экономически - румынская пенсия больше молдавской в 6 раз, в 3-4 раза выше уровень зарплат, к тому же, гражданство Румынии дает право на въезд в ЕС. Но кроме экономической выгоды, молдаван тяготит и культурная близость. Они говорят почти на одном языке, в молдавских школах вместо истории Молдовы изучают историю Румынии. Однако вопрос о том, один это народ или два очень близких, но все же разных, окончательно не решен.

Братья, соседи, боевые товарищи

Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, Румынии как таковой не существовало до второй половины XIX века. Валахи - древний народ, предок и молдаван, и румын, ведущий свою родословную от римлян, в Средневековье долгое время жил под властью болгар. Валахи позаимствовали у них сильную православную традицию, кириллическую письменность. В середине XIV века Болгарское царство сильно ослабляется, и появляются два первых в истории полностью суверенных государственных образования валахов - собственно княжество Валахия, и княжество Молдавия. Сначала Молдавия была гораздо сильней. Но в начале XV века до этих земель доходят турки, которые склоняют на свою сторону тогдашних правителей Валахии, и те, несмотря на кровное родство, начинают войну с Молдавией. Несколько столетий этот регион становится ареной для войн между империями. Трагедия и румынского, и молдавского народа - турецкое иго, длившееся около 400 лет. Валахи и молдаване постоянно вели борьбу с турками, и иногда удачно - например в 1600 году господарь Михай Храбрый полностью освободил валахов от ига и объединил три валашских княжества (третье - Трансильвания). Правда, это государственное образование быстро распалось. В это время трансильванцы, валахи и молдаване еще говорили на одном языке, а слово "валах" обозначало как жителя Валахии, так и весь валашский этнос, а слово "молдаванин" обозначало только поданных Молдавии. Вскоре здесь появляются новые игроки - Российская и австрийская империи. Валахия и Трансильвания попадают в сферу влияния Вены, а Молдова - Москвы. В итоге в 1861 году 2 княжества наконец-то объединяются в единое королевство Румыния.

Великая Румыния

За долгие годы жизни порознь, ко второй половине XIX века части некогда единого народа все же несколько отдалились. В это время мы встречаем множество свидетельств, например, непонимания языка бухарестских чиновников бессарабскими (молдавскими) крестьянами. Последние, долгие годы жившие бок о бок с украинцами, русскими и евреями, уже не понимают язык валахов. Еще более усилилось это непонимание, когда в 1918 году Румыния начала собирать населенные валахами осколки разрушившихся австрийской и русской империй.

Вот что в 1921 году писала румынским властям группа молдавских крестьян Оргеевского уезда румынской Бессарабии: "Что означает слово "волумул"? Догадываемся, это какая-нибудь брошюра (книжечка). Если угадали, то, пожалуйста, не беспокойтесь опять присылать ее, потому что читать ее некому. Говорим вам снова, если книжица для нас полезная, пишите ее на молдавском или на русском (не шарахайтесь вы от русского языка, как черт от ладана), а не на румынском, потому что о румынском языке представление у нас слабое, не то чтобы еще и понимать его".

Такая ситуация была характерна для всей страны. Была бухарестская интеллигенция, и были провинции со смешанным населением, в которых немцы, венгры, сербы, болгары жили бок о бок с потомками валахов, которые говорили на своих локальных диалектах. Властям страны стало необходимо срочно начать строить нацию - и они запустили программу жесткой румынизации, которая не встречала особого сопротивления у молдаван, но не была доведена до конца из-за Второй мировой войны. Разделенный валашский народ почти стал вновь единым, но война помешала довести процесс до конца.

Снова порознь

При этом Приднестровье - самый север Бессарабии, входило в состав СССР. До Второй мировой войны там сформировалась своя, самобытная этническая традиция, основанная на четком противопоставлении "мы советские молдаване, а не румыны". В 1940 году СССР по пакту Молотова-Риббентропа забирает себе Бессарабию и северную Буковину. Там создается Молдавская АССР, в которую входит и Приднестровье. После окончания войны молдавское общество сильно раскалывается: одни радовались возвращению российской власти, другие же - наоборот, хотят вернуться в состав Румынии.

Когда СССР начал рушиться, Молдова вышла из его состава как независимая республика. Идея о воссоединении с Румынией была высказана демократическими романтиками сразу же - но так же быстро, как и возникла, уступила место в сознании людей более прозаическим вопросам нищеты и приватизации. К тому же, начался конфликт с Приднестровьем - стране было не до каких-то там воссоединений. В 1990е-00е Молдова выбирала себе в лидеры то сторонников евроинтеграции, то пророссийски настроенных коммунистов, и никак не могла окончательно сделать цивилизационный выбор. Похоже, что сегодня победу одерживают проевропейские силы. Они активно пропагандируют идею единства румын и молдаван.

Среди молдавских депутатов стало хорошим тоном отрицать сам факт существования молдавского народа. Уровень поддержки этой идеи за 2 года вырос с 2% до 35% - так убедительны аргументы правых политиков. Наверное, о вопросах культурной близости сторонники этих двух точек зрения никогда не договорятся. Сегодня граница между этими двумя народами проходит не по реке Прут, как граница двух государств, она проходит по огромному цивилизационному расколу. Поэтому ответ на то, кто же молдаване - румыны, или отдельный народ, не в прошлом, а в будущем.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook