Лучший момент игры: черный кот прервал футбольный матч в Англии - ВИДЕО

4 февраля 2019 15:18

Матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном" был внезапно прерван из-за выбежавшего на поле кота. Кадры со злобным нарушителем были опубликованы в Twitter.

При этом уточняется, что окружающие даже не предприняли попыток поймать незваного гостя, а сами футболисты и судьи в центральном круге дожидались, пока животное самостоятельно покинет газон, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Спустя некоторое время кот все же покинул игровое поле и скрылся в подтрибунном помещении. При этом все время животное металось по территории под овации болельщиков.

"Кот провел больше времени на половине поля "Вулверхэмптона", чем игроки "Эвертона"", - отметил один из пользователей Сети.

Его поддержал другой комментатор, отметив, что животное "движется быстрее футболистов".

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Лучший момент игры: черный кот прервал футбольный матч в Англии

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