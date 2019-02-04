Названы главные версии гибели туристов на перевале Дятлова

Сотрудники прокуратуры рассматривают три основные версии гибели туристов на перевале Дятлова. Об этом сообщает в понедельник "Интерфакс" со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрея Курьякова, передает Day.Az.

По словам представителя ведомства, среди главных версий - лавина, снежная доска (плотный пласт мелкозернистого снега, нередко провоцирующий сход лавины) и ураган. Расследование планируется завершить до осени, это связано с необходимостью проведения экспертиз. Обнародование результатов расследования запланировано на август.

1 февраля стало известно, что Генпрокуратура России намерена провести масштабную проверку уголовного дела о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году.

В январе 2016-го туристы обнаружили тело неизвестного в районе перевала Дятлова. Позднее было установлено, что погибший - 47-летний мужчина из Челябинской области, который проживал отшельником неподалеку от перевала с лета 2014 года. Причиной его смерти было переохлаждение.

Перевал назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. По версии следствия, смерть девяти советских лыжных туристов была вызвана "стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии". Выдвигались разные версии произошедшего, в частности испытание радиоактивного оружия и контакт с инопланетными существами.

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