Названа стоимость самой дорогой в мире яхты

Дизайнер Чулхун Парк (Chulhun Park) раскрыл стоимость самой большой и дорогой в мире яхты Valkyrie ("Валькирия"), проект которой он представил в Королевском колледже искусств в Лондоне при поддержке компании Palmer Johnson. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Строительство "Валькирии" обойдется в 800 миллионов долларов. Ко мне уже поступило несколько предложений о сотрудничестве, но контракт я пока ни с кем не подписал", - рассказал Парк, работавший над проектом в течение восьми месяцев.

Длина лодки составляет 229 метров, что почти на 40 метров превышает длину нынешнего рекордсмена - яхты Azzam президента ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайяна.

На борту "Валькирии" смогут разместиться 92 члена экипажа и 52 пассажира, для которых откроются рестораны, казино, театры и картинные галереи.

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