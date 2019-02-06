Кому принадлежат лебеди в Англии?

Приверженность англичан к традициям известна, и избавляться от нее они не собираются. По этой причине здесь до сих пор есть множество законов, принятых при прапрадедушках нынешних британцев и до сих пор неотмененных. Хотя времена и обстоятельства давно изменились.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, одним из таких законов является право собственности монарха на всех диких лебедей в стране. Согласитесь, очень красивая привилегия, и далеко не единственная.

Почему именно эти птицы? В Средние века мясо лебедя, как, например, и оленя, считалось деликатесом, которые по умолчанию могли есть только аристократы. Более того, крестьяне и простые горожане просто не имели права есть подобную пищу - не по чину. Но если оленя мог откушать и рядовой дворянин, то лебедь был уделом королевских особ. Дело дошло до того, что в конце XV века был принят закон, запрещавший разведение лебедей в домашнем хозяйстве под угрозой внушительного штрафа. А за кражу лебединого яйца можно было попасть на год в тюрьму.

При этом всех пойманных лебедей обязательно отмечали. Лебедь без знака автоматически становился королевским. Со временем гастрономический интерес к лебедям прошел, а закон остался. Согласно современным поправкам, королева владеет лебедями Темзы, на ее берегах и притоках. Раз в год этих лебедей пересчитывают, окольцовывают и отпускают на волю. Однажды на церемонии присутствовала даже королева Елизавета.

Кстати, действующий монарх также является хозяином лососей, китов и дельфинов в прибрежных водах страны. Правда, их пересчетом не занимаются.

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