7 самых совершенных изобретений человечества

Постоянное улучшение и совершенствование орудий труда и бытовых предметов делает нашу жизнь проще и удобней. Например, если сегодня кто-то попробует писать оригинальной ручкой 1868 года от Sholes и Glidden, то, написав диссертацию, он покроет руки бесчисленными мозолями. А если вам пришлось бы открыть средневековый замо́к, то вы долго возились бы с ним, прежде чем научились делать ключом резкий удар, который был просто необходим для открывания.

Однако, как это ни парадоксально, в настоящее время существует некоторое число вещей, которые, несмотря на то, что с момента их изобретения прошло более столетия, до сих пор сохранились в первозданном виде без усовершенствований. Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru представляет 7 изобретений, сделанных настолько хорошо, что они никогда не нуждались в улучшении

Пузырчатая упаковка

В конце 1950-х годов дизайнерам Альфреду Филдингу и Марку Чаваннесу пришла в голову блестящая идея, идеально подходящая для эстетического дизайна помещений космической эры: целлофановые объемные тактильные обои! К сожалению, пластиковые занавески с воздушными пузырьками так и не стали модными. Тогда новаторы решили просто изменить назначение изобретения. В 1964 году они запатентовали собственный "метод изготовления ламинированного прокладочного материала". Таким образом, пузырчатая упаковка (по английски - bubble wrap) стала идеальным способом сохранить хрупкие и особо ценные вещи во время транспортировки. Такая упаковка получила широкое применение благодаря своей практичности и дешевизне.

Кресло-качалка

Такое изобретение, как кресло-качалка не так старо, как вы думаете. Эти кресла начали появляться в начале XVIII века в США и до сих пор пользуются популярностью у людей, страдающих болезнями спины или опорно-двигательной системы.

Ведь это не просто успокаивающее качание. Кресла-качалки автоматически настраивают свой центр равновесия, чтобы тот, кто сидит в них, каждый раз занимал удобное положение.

Скрепки

Конструкции из тонкой проволоки, которые заполонили патентные ведомства в конце XIX века, были всевозможных форм - в виде крыльев, треугольников, кренделей и так далее, однако назначение у них было одно и то же: удержание определенного количества листов бумаги. Все они были запатентованы, кроме той формы, к которой мы привыкли за 100 лет. Стандартный продолговатый дизайн "Жемчужина", имеющий спорное происхождение, тем не менее победил все прочие, отбросив их в ящик истории.

Заварной чайник

Археологи считают, что чайники были изобретены в период правления китайской династии Юань, который начался с 1279 года. Первые чайники были сделаны из глины и, вероятно, видоизменились с годами. Считается, что первоначально чайники были рассчитаны на одну порцию - так расшифровывается назначение носика, прямо из которого пьющий человек и потягивал чай. Сегодня вы можете купить заварной чайник, изготовленный из фарфора, стекла, бумаги или титана. Но его простой и совершенный дизайн, состоящий из ручки, крышки и носика, остался неизменным на протяжении сотен лет.

Мухобойки

Рукоятка и небольшая плотная сетка на конце. Это примитивное, но действенное устройство есть практически в каждом доме, и оно незаменимо в летние месяцы, чтобы бороться с залетающими мухами, комарами и осами. "Убийца на лету" был запатентован в 1900 году Робертом Монтгомери.

Этот человек был государственным медицинским работником в Канзасе и популяризировал свое изобретение по уничтожению мух, чтобы остановить распространение болезней. Как ни странно, но такая примитивная мухобойка оказалась очень действенным орудием против увертливых насекомых.

Мышеловка

Не дай бог в вашем доме заведутся мыши. Избавиться от них будет настоящей проблемой. И если у жильцов дома нет кота, который не прочь поохотиться на мышек, то лучшим способом будут мышеловки. Одно время мыши были страшными паразитами: эти пронырливые зверьки представляли настоящую угрозу для детей и продовольствия, а также разносили всевозможные болезни вплоть до чумы. К счастью, в 1894 году Уильям Хукер изобрел пружинную мышеловку. А в 1903 году Джон Маст внес конструктивное улучшение, сделав ее более безопасной для загрузки приманки. Его конструкция мышеловки используется до сих пор.

Колючая проволока

В XIX веке в прериях Оклахомы достаточно сложно было сделать забор для ограждения места выпаса скота. Ведь здесь нет достаточного количества древесины, чтобы сооружать заборы. Что же делать? Четверо местных парней в конце 1870-х придумали дизайн ограды, состоящей из редких опорных столбов и натянутой между ними колючей проволоки. Колючая проволока была запатентована и с тех пор выпускается в неизменном виде.

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