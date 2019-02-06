Казнь вареным мясом: жестокое изобретение восточных палачей

Восток, как известно, дело тонкое. К сожалению, это высказывание относится и к утончённой жестокости, которая шокировала первых европейских путешественников. Когда говорят о необычных видах казни, часто вспоминают существовавший в древности в Азии удивительный метод расправы с осуждённым - казнь варёным мясом. Подробнее о нем расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Описание казни

"Мясному" наказанию подвергались воры, обкрадывавшие уличных торговцев едой. Приговорённого к смерти преступника сажали в тесную клетку, где он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и начинали обильно кормить. Однако меню было на редкость однообразным. На завтрак, обед и ужин человек получал только отварную говядину без соли. Причём палачи стремились выбирать лучшие, на первый взгляд, куски мяса, удаляя жилы, кости и жир. Питание осуждённого не приводило к большим расходам для государственной казны, поскольку продолжалось всего лишь 20-30 дней. У жертвы распухал живот, она корчилась и умирала в муках. Когда труп выволакивали из клетки, от него исходило ужасное зловоние, смешанное со специфическим "ацетоновым" запахом.

Научное объяснение

Не исключено, что такой метод казни являлся эффективным только для народов Восточной Азии, питавшихся главным образом варёным рисом. В их организмах от приверженности растительной пище недоставало ферментов, необходимых для переваривания большого количества мяса. Во всяком случае, древние судебные справочники советовали применять данный вид казни лишь по отношению к китайцам. Северные кочевники, например, хунну, привычные к мясной пище, на подобной диете жили долго.

Современные врачи подтверждают, что в случае проблем с пищеварением, да ещё и в условиях гиподинамии питание мясом действительно может привести к летальному исходу. Белковая пища не успевает перевариваться и начинает гнить в кишках у несчастной жертвы. В результате распада животных тканей в кровь в большом количестве попадают азотистые соединения, вызывающие интоксикацию организма. Такое состояние описывается медицинским термином "гиперазотемия".

Сначала возникала сухость во рту, жажда и тахикардия, затем человек начинал страдать отечностью. В итоге преступник умирал не от самого мяса, а от избытка ядовитых веществ в организме, почечной недостаточности и уремии. Если болезнь сопровождалась диареей и обезвоживанием, смерть наступала быстрее.

Кроме того, обилие пищи при ограниченном движении могло спровоцировать парез кишечника - прекращение перистальтики, которое влекло за собой тяжёлые осложнения. Внешне данный симптом как раз проявляется в виде вздутия живота. Среди возможных последствий пареза - некроз, перитонит и внутреннее кровотечение. Каждое из этих заболеваний без оказания медицинской помощи является смертельно опасным.

Испанский вариант

Существует версия, что во времена инквизиции в Испании применялся ещё более изощрённый метод казни - жертвам давали лишь сырое мясо, правда, позволяя запивать его вином. Взаимодействие этих компонентов вызывало сначала брожение в желудке, а затем мясо начинало разлагаться. Несчастный, которого подвергали подобной процедуре, погибал уже через неделю.

Впрочем, из всех смертельных "мясных диет" ни одна не превзошла по жестокости способ, придуманный королем Сиама для мятежника, покушавшегося на его власть. Правитель приказал кормить революционера его собственной плотью, отсекаемой от тела. Какими моральными страданиями сопровождалась в этом случае физическая боль, трудно себе представить.

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