Вещи, которые запрещены в разных странах мира

Многие вещи нам кажутся довольно привычными в быту. Однако они запрещены в некоторых странах по тем или иным причинам.

Детские ходунки



С 2004 года в Канаде нельзя сажать малышей в ходунки. Мамы знают, что они далеко не всегда способствуют правильному развитию ребенка. Власти Канады решили позаботиться о здоровье детей и запретили ходунки. Родителям, которые решили проигнорировать этот закон, могут выписать штраф.

Жвачка



В Сингапуре нельзя жевать жвачку и импортировать ее. Исключение делается только для ввоза жевательной резинки, которая была приобретена по медицинским показаниям. В противном случае, нарушителя с жвачкой во рту могут оштрафовать.

Шоколадные яйца



В США запрещены шоколадные яйца. В этом продукте есть несъедобные детали, которые могут быть опасными для детей.

Камуфляж



В Барбадосе нельзя носить камуфляжную одежду, если вы не служите в армии или не работаете в государственных учреждениях, борющихся с преступностью.

Игрушки Ферби



Какое-то время Ферби были запрещены в США. Власти считали, что с помощью этих игрушек можно шпионить. Но потом выяснилось, что они не представляют никакой угрозы. После этого запрет отменили и Ферби снова поступили в продажу.

Синие джинсы



В Северной Корее нельзя носить синие джинсы. Нужно добавить, что некоторые стрижки там тоже запрещены.

Плавки в городе



В Испании нельзя ходить в плавках и купальниках по городу. Вас не будут пускать в общественные места, а на улице вы будете встречать неодобрительные взгляды.

Обезболивающие препараты

В ОАЭ не стоит провозить обезболивающие, так как там все очень строго с выпиской рецептов и фармакологией. За хранение таблеток с кодеином можно получить тюремный срок до четырех лет.

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