Физики объяснили, почему путаются наушники

Представители американского университета Сан-Диего ответили на волнующий многих вопрос: почему провод от наушников путается при ходьбе. Плохие новости - наиболее подвержены такой деформации Y-образные шнуры, сообщает Wired.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, исследователи провели эксперимент, поместив провод в кубическую коробку и начав трясти ее с постоянной скорости. В ходе опыта физики меняли длину шнура и скорость тряски. Такое действие они повторили более 3,4 тысячи раз.

Оказалось, что чем длиннее кабель, и чем дольше он подвергается тряске, тем выше вероятность, что узел образуется самопроизвольно. Физики называют такое явление "спонтанным завязыванием взволнованной струны".

Как ни странно, это главные параметры для спутывания наушников, но роль также играют диаметр провода.

Ученые утверждают, что если кабель будет меньше 46 сантиметров, он, скорее всего, никогда не спутается. Если длина провода от 46 до 150 сантиметров, то вероятность, что на нем образуется узел, большая. Средняя длина провода для наушников при этом составляет 139 сантиметров.

Физики советуют носить наушники в специальных чехлах от производителей, а не просто в кармане.

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