Выявлено смертоносное последствие завоевания Америки

Ученые Университетского колледжа в Лондоне (Великобритания) выяснили, что колонизация Америки в конце XV века, приведшая к гибели коренного населения, сделала климат Земли холоднее. Это также привело к усилению Малого ледникового периода, для которого были характерны суровые погодные условия и всплеск смертности в Европе из-за голода и морозов. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты оценили численность населения, проживавшего на территории Мезоамерики до первого контакта с европейцами в 1492 году. Затем они проследили, как это число менялось в последующие десятилетия из-за эпидемий таких заболеваний, как оспа, грипп, корь и брюшной тиф, а также из-за военных действий, рабства и социального коллапса.

Оказалось, что в течение XVI века численность населения уменьшилась с 60 миллионов (10 процентов от числа всех жителей Земли) до 5-6 миллионов человек.

Согласно выводам исследователей, падение цивилизации ацтеков из-за нападения конкистадоров и эпидемий, которые унесли жизни 80 процентов населения Америки, привело к тому, что большая площадь сельскохозяйственных земель, оцениваемая в 56 миллионов гектаров, оказалась заброшенной и быстро заросла деревьями и другими дикими растениями.

Восстановление растительного покрова происходило за счет поглощения углекислого газа из атмосферы. В результате общее содержание диоксида углерода уменьшилось на 7-10 миллионных долей.

По словам ученых, поглощение парникового газа привело к охлаждению планеты и Малому ледниковому периоду, который продлился с начала XVI до XIX века. Хотя этому также способствовали некоторые естественные процессы, похолодание стало более сильным из-за индейской демографической катастрофы.

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