Растаявшее масло убедило маленькую девочку в несправедливости жизни - ВИДЕО

Все мы знаем, что масло, намазанное на подогретый хлеб, обязательно растает. Однако, у главной героини этого видеоролика ещё недостаточно жизненного опыта.

Именно поэтому маленькая девочка, получив свой бутерброд с растаявшим маслом, просто решила, что жизнь - несправедлива, а её мама - жадная женщина, не намазавшая масло на хлеб любимого чада, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

По этому скорбному поводу девочка закатила истерику, и можно лишь надеяться, что рано или поздно малышка утешится. А вот некоторые зрители посчитали, что то, что устроила маленькая незнакомка, нельзя назвать такой уж ужасной истерикой - люди признались, что в детстве по сходному поводу вопили куда громче и плакали куда горше.

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