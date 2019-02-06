Как выглядят самые необычные армии мира - ВИДЕО
Когда речь заходит об армии, большинство людей представляют себе брутальных мужчин с оружием в руках, со стальными мускулами и молниеносной реакцией. И в самом деле именно так выглядят военные во всем мире. Но существуют и весьма необычные армии, о которых вы, наверняка, не слышали. Day.Az со ссылкой на Рамблер вас с ними познакомит.
1. Американская "Армия призраков", в которую входили музыканты, актеры, художники, звукооператоры и инженеры. Их миссией было создавать ложные радиопередачи, чтобы вводить в заблуждение немецких солдат во время Второй мировой войны.
2. Армия собак, которая с 1953 года отвечает за суверенитет Дании. Лыжный патруль следит за границей вплоть до Полярного круга.
3. Армия подростков-аутистов. Подразделение визуальной разведки израильской армии охотно принимает людей с аутизмом, поскольку у них развито визуальное мышление и способность к анализу деталей.
4. Армия великанов. Король Пруссии Фридрих Вильгельм Второй в 18 веке создал отряд из высоких мужчин. Для этого он даже перекупал рослых военных из армий других стран.
5. Армия женщин. Израильские, курдские, иранские девушки служат в армии, разрушая стереотипы о восточных женщинах. Есть подобный отряд и в Ливии - подразделение "Революционные монахини" в годы гражданской войны охраняло Муаммара Каддафи.
Подробнее об особенности службы указанных подразделений вы можете узнать из ролика, представленного ниже.
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