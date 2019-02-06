Дети засмеялись, когда учительница сделала ошибку на доске. Но они онемели, когда узнали это - ВИДЕО
6 февраля 2019 07:00 184
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Источник:JUSTFUN
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