Официанту оставили $500 чаевых и записку, он был в недоумении когда прочел - ВИДЕО
6 февраля 2019 08:00 575
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Источник:JUSTFUN
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