Продукты из магазина, которые могут нанести вред

На сегодняшний день магазины готовы представить широкий выбор продуктов в разной ценовой категории и различного качества. Но некоторые из них вредны для здоровья, и при частом употреблении могут нанести ущерб организму. О таких продуктах расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Сладкая газировка

В сладкой газировке содержится огромное количество сахара и кофеина. Едва ли такой напиток сможет утолить жажду. Зато вызывает привыкание. Чрезмерное количество сахара вредно для зубов и опасно для людей со склонностью к ожирению. Также газированные напитки опасны для желудка. После их длительного употребления может появится гастрит или панкреатит.

Лапша быстрого приготовления

Помимо генномодифицированного крахмала, в такой лапше содержится колоссальное количество консервантов, которые могут вызывать рак и болезни печени. Не стоит забывать по стабилизаторы, загустители, эмульгаторы, антиокислители, пищевые красители и усилители вкуса, которые содержатся в этом продукте.

Чипсы

Похвально, когда вы сами готовите домашние чипсы. В блюда, приготовленные дома, можно добавлять умеренное количество специй, а также выбирать масло по вкусу. Чипсы, произведенные на заводе, слишком пережарены, а картофель не всегда качественный. Зачастую в таком продукте из супермаркета может не быть картофеля вовсе.

Майонез

Многие блюда на нашем столе не обходятся без этого соуса. Домашний майонез не может храниться долго, в отличие от покупного соуса. Майонез, покупаемый в магазине, не только чересчур калорийный, но и напичкан различными консервантами.

Консервы

Людям со склонностью к аллергии советуют не употреблять консервированные продукты. В рыбных консервах могут содержаться тяжелые металлы, которые попадают в туда результате окисления жестяной банки.

Низкокалорийные и обезжиренные продукты

Предполагается, что в таких продуктах очень низкое содержание сахара или его нет совсем. Однако его отсутствие компенсируют другими добавками, которые могут быть еще опаснее для организма. Вместо сахара добавляют аспартам, а сливочное масло заменяют пальмовым.

Алкоголь

Для многих из нас алкоголь априори вреден и опасен. Помимо физических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой и печенью, он вызывает привыкание и психические расстройства.

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