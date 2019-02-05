Зонд InSight завершил установку первого сейсмометра на поверхности Марса

Посадочный модуль InSight начал вести полноценные научные наблюдения за подземными толчками на Марсе, накрыв установленный им сейсмометр специальной "крышкой", защищающей его от пыли, ветра и вибраций. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения НАСА.

"Перепады и скачки температур - один из наших самых больших кошмаров. С этой точки зрения наш щит похож на чехол для чайника или крышку для микроволновки - он не дает температурам упасть до опасно низких или высоких значений, удерживая их на примерно постоянном уровне", - заявил Брюс Банердт (Bruce Banerdt), руководитель миссии InSight в НАСА.

Спускаемый модуль InSight совершил в начале декабря прошлого года успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса. Он стал официальным наследником другого зонда-геолога НАСА, лендера "Финикс", севшего на Марс в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве.

На его борту установлен сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах планеты и лучше понять ее внутреннюю структуру.

Изначально в НАСА планировали, что InSight отправится к Марсу в марте 2016 года. Из-за неполадок в работе сейсмометра SEIS, изготовленного французскими инженерами и учеными по заказу CNES, его запуск был сдвинут на первую половину 2018 года.

В конце декабря зонд успешно развернул солнечные батареи, выдвинул руку и установил сейсмометр в одной из самых плоских и безопасных точек в его ближайших окрестностях. Последующие две недели французские ученые и специалисты НАСА потратили на выравнивание положения датчика и его калибровку.



Несмотря на то, что SEIS уже начал вести пробные наблюдения в начале января, процедура его установки была завершена не до конца. Только на этих выходных роботизированная "рука" посадочного модуля накрыла его специальной защитной крышкой, похожей на верхнюю часть пароварки, для защиты от перепадов температур, песка и марсианского ветра.

Завершение этой процедуры позволит Банердту и его команде получить первые "чистые" данные по сейсмическим колебаниям в недрах Марса. Как надеются ученые, им удастся найти хотя бы одно марсотрясение, порожденное ударом астероида, сжатием недр планеты или геологическими процессами внутри них, если они существуют.

На следующей неделе ученые начнут установку второго главного инструмента InSight, буровой установки HP3. Эта процедура, по текущим оценкам специалистов НАСА, займет значительно больше времени, чем активация SEIS - на нее уйдет как минимум два или три месяца.



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